Junior: “Espero que Marcelo Tinelli recapacite, porque la ciudad se lo merece, Bolívar vive del vóley”

Junior volvió a UPCN, donde fue cuádruple campeón de Liga Argentina, logró un Campeonato Sudamericano y también una medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Clubes. Si bien eso de por si ya es una noticia importante, al igual que el regreso a los entrenamientos, hoy el brasileño tuvo un pedido especial que tiene que ver con el máximo rival deportivo que tuvo el Gremio en los últimos años.

El central de 2,07 metros le pidió públicamente a Marcelo Tinelli que revea su decisión de sacar a Bolívar de la Liga de Voleibol Argentina.

“Una pena realmente lo de Bolívar, es uno de los equipos históricos de la Liga. Dieciocho años alternándose en lo más alto desde que surgió UPCN. La Liga pierde mucho, me cayó muy mal la noticia. No solo por la rivalidad, sino por la misma ciudad de Bolívar, donde viví una temporada. La gente siempre me ha tratado muy bien y vive el voley con mucha pasión. Veo por las redes que están tratando de hacer que Tinelli cambie de opinión, y ojalá que lo logren. La salida de Bolívar es un claro descenso para el nivel de la Liga. Espero que Marcelo recapacite, porque la ciudad se lo merece. Bolívar vive del voley, no hay otro deporte en Bolívar”, expresó en declaraciones al programa Pasta de Campeón, que se emite por FM Rock And Pop.

En cuanto a lo que se viene para UPCN, Junior Santos está “expectante de hacer un buen papel” en la próxima temporada, con “la mejor de las motivaciones para afrontar lo que se viene”.

“Más allá de la incertidumbre, la Liga se va a jugar, y por eso queremos estar preparados. Esperemos que empiece pronto, porque son muchos meses sin tocar la pelota”, deseó.