Junior Zárate: “Uno trata de subsistir, quiero seguir manteniendo mi oficio”

El formoseño, radicado en Florencio Varela, comenzó un emprendimiento para juntar dinero en el día a día, en medio de la suspensión del boxeo. Además, cuenta cómo se entrena con su hermano, futbolista de la Novena de Defensa y Justicia.

La pandemia del coronavirus puso en jaque a todos los deportes en el país y en el mundo. Más todavía a los boxeadores de Argentina, acostumbrados a números muy inferiores a los del fútbol. Junior Zárate (13-2/ 5 KO) tuvo una larga trayectoria amateur: fue parte de Los Cóndores y peleó con algunos que luego llegaron a ser campeones mundiales, como Nordine Oubaali, Charlie Edwards o Ángel “Tito” Acosta. Ya en el profesionalismo, conquistó el título argentino mosca. A pesar de todo, hoy el formoseño tiene que ingeniárselas para generar ingresos: decidió vender empanadas, que reparte él por el barrio Santo Tomás de Florencio Varela, además de ir cada vez que lo llaman para algún trabajito como pintar.

“Uno trata de subsistir. Como boxeador, cuesta hacerlo. Quiero seguir manteniendo mi oficio. Es una manera de subsistir. Mi esposa (Bárbara Almirón) me ayuda para que yo me siga dedicando al boxeo y no deje. Lo hacemos por ahora. Mi esposa es buena cocinera y sacamos provecho por ese lado. Nos fue bien. La plata nos sirve”, le expresó el boxeador de 30 años a TyCSports.com.

El pasado fin de semana ya repartió diez docenas y ahora hasta se animan a preparar meriendas para repartir de lunes a viernes, antes de regresar a las empanadas los sábados y domingos: “Tenemos gas natural y eso ya nos ayuda. Tenemos un horno industrial. Después, para la elaboración, mi esposa es muy trabajadora. No nos cuesta mucho. A mí a veces me toca hacer algunos trabajitos, ya sea de pintura u otras cosas. Me llaman y eso ayuda”.

Además, Zárate asegura que los vecinos del barrio lo alientan a continuar: “Voy con la bicicleta y empiezo a entregar. Siempre me felicitan y me dicen que le dé para adelante. Me ayuda a seguir”. Por otra parte, el formoseño reconoce que tanto 2019 como este 2020 “fueron muy duros para todos los boxeadores” y que espera una ayuda de la Municipalidad de Florencio Varela o de Formosa, porque no cuenta con apoyo de los sponsors, que sólo aparecen para peleas.

A pesar de que se las rebusca para generar ingresos, no abandona sus entrenamientos (incluso puede ir algunos días al gimnasio cercano a su hogar). Y no está solo: “Entreno en casa saltando soga, con mi hermano Lorenzo, que juega en la Novena de Defensa y Justicia. También necesita ponerse a ritmo. Yo lo ayudo y él me ayuda. Tiene 13 años, es un pibito, muy grandote, muy fuerte. También guanteamos. Yo lo exijo bastante y anda muy bien. Para el fútbol es buenísimo y para el boxeo también tiene condiciones. Si no es una, es otra. Ya le dije”.

En cuanto a su carrera, Zárate sueña con una chance en el exterior (Estados Unidos o Europa) para meterse en el ranking de alguna organización y “seguir escalando”. También asegura que su primera pelea con Juan José Jurado (derrota por decisión unánime en marzo de 2018) fue el click que necesitaba: “Las dos peleas que perdí (NdR: la otra fue contra Matías Iriarte Monserrat, en 2016), las perdí por tonto, de mandarme así nomás, por no pensar. Ahora calculo si me conviene o no”. En 2019 tuvo su revancha con ‘Harry’ Jurado: le ganó por puntos y le arrebató el cinturón argentino mosca.

Además, reconoce que no estaba listo para enfrentarse a Agustín Gauto, combate que iba a encabezar una velada en Lanús, en febrero. “Me dijeron dos semanas antes y yo no estaba bien entrenado. Veo que este pibe ya se estaba preparando con mucho más tiempo de anticipación, concentrando en Chile. Imaginate que es una eliminatoria. Vengo rankeado como él. Tiene apoyo, un respaldo mejor. Tiene todas las de ganar. No se pudo dar la pelea pero a mí me favoreció”, dijo. Y agregó: “Con justicia, se va a dar la chance y quiero estar bien preparado”.

Mientras se las ingenia para llevar el pan a la mesa, el formoseño disfruta su cinturón, que alguna vez tuvieron leyendas como Pascual Pérez y Horacio Accavallo: “Es una responsabilidad grande. Es un título argentino. Argentina tiene su historia a nivel nacional e internacional. Tengo el título que supieron tener ellos. Me costó mucho. Para mí es un título de gran valor y pienso defenderlo con uñas y dientes. Me ayuda para mostrarme a nivel mundial. Soy el campeón nacional de peso mosca, Junior Zárate”.