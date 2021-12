Junto a la canasta navideña, lanzaron promociones en carnes, frutas y verduras de producción paippera

Compartir

En la sala de reunión del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, ayer , en horas de la mañana, el Gobierno de Formosa presentó la canasta navideña que estará a la venta para estas fiestas. Además de esto, se incluyen ofertas en cortes cárnicos con precios por debajo del acuerdo nacional y una amplia variedad de alimentos de producción local.

A través de una conferencia de prensa, el arquitecto Edgar Pérez, a cargo de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario, fue el encargado de hacer el lanzamiento oficial.

Lo acompañaron el subsecretario de Desarrollo Económico, Horacio Cosenza; Jorge Yah Yah, subgerente general comercial del Banco de Formosa; representantes de supermercados y consorcios paipperos de las localidades de Riacho He Hé, Tres Lagunas y del Instituto PAIPPA.

También, la Federación Económica de Formosa, a través de su titular Enrique Zanín, la CAPYMEF y otras cámaras que nuclean a las medianas y pequeñas empresas en la provincia, que lo hicieron de manera presencial y por vía remota.

Dentro de la propuesta que el Gobierno viene llevando adelante con acciones desarrolladas como política de Estado para garantizar el acceso a los bienes básicos de consumo, el funcionario señaló que “en particular, en estas fechas de Navidad y Año Nuevo, se acordó un listado de 14 productos al que adhirieron 28 supermercados y autoservicios tanto de la ciudad de Formosa como del interior provincial”.

Indicó que al sumarse el Programa Soberanía Alimentaria Formoseña y las ferias francas paipperas, que permiten ampliar las bocas de ventas, hacen posible que “además de las tradicionales bebidas y confituras, se agregan también los productos cárnicos y otros importantes para el momento de elaborar las comidas tradicionales”.

Así, acentúa su accionar el programa que se construyó a partir de febrero de este año por decisión del gobernador Gildo Insfrán para que el precio justo de los alimentos llegue a las familias de la mano de la producción primaria de los paipperos organizados en consorcios, quienes a lo largo de todo este tiempo han acercado lo que se produce estacionalmente en sus chacras, a través de la venta itinerante y sus puntos fijos, los cuales estarán abiertos antes de Navidad.

Por un lado, los locales ubicados en Avenida Néstor Kirchner al 1855 y 5595, en el barrio 12 de Octubre, atenderán este martes 21, de 7.30 a 12.30 horas; mientras que en el barrio Simón Bolívar, donde se encuentra otro de los espacios fijos en la calle Paula Albarracín 2735, se hará lo propio el miércoles 22, según el calendario previsto previo a la Navidad.

Detalles

Pérez, tras agradecer a las PyMEs, comunicó que este acuerdo con los supermercados y autoservicios “ya se encuentra en vigencia a partir de este lunes 20 por la tarde y se extenderá hasta el 1º de enero de 2022 inclusive”.

Son 14 productos que no superan los 2.700 pesos, precisó y detalló que los mismos “estarán identificados con carteles en cada puerta de ingreso de los locales comerciales adheridos, donde los consumidores podrán verificar la lista de productos con sus precios referenciados y también la señalética se colocará en cada uno de los productos”.

No obstante ello, hay varios comercios que “si bien no tienen todos los productos, pero responden y representan a su rubro específico, como lácteos, fiambres, etcétera, en el acuerdo”, lo cual consideró “es importante para referenciar precios y garantizar los alimentos a todas las familias formoseñas”.

Cárnicos

A continuación, subrayó que “con el Instituto PAIPPA, a través de sus ferias francas, se van a comercializar chivitos del oeste formoseño, de la zona de Ingeniero Juárez y comunidades cercanas, en un número de 480 ejemplares”.

Esto será el jueves 23, en las ferias francas extraordinarias, que se harán en sus dos puntos de venta habituales en la Capital, así como también el miércoles 22 en el centro de ventas del barrio Simón Bolívar de Soberanía Alimentaria.

Se comercializará a 500 pesos el kilo del chivito, “lo cual es sumamente accesible. Esto se logró por un trabajo integral e integrado de varios organismos de Gobierno”, añadió.

En cuanto a la carne, en otro tramo de la conferencia, y teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional suscribió un acuerdo con frigoríficos exportadores para ofrecer a precios económicos cinco cortes cárnicos, el responsable de Defensa al Consumidor y Usuario explicó sobre ello: “En el caso de Formosa, a través de la firma Los Nenecos, que comercializa cortes cárnicos del frigorífico Friar, el cual integra la propuesta de Soberanía Alimentaria, tendrá a disposición estos cinco cortes”.

Y no dejó de mencionar a las cadenas nacionales de Carrefour y Chango Más, que harán lo propio los días 22, 23 y 24 y también los tres días previos al Año Nuevo, adelantó.

Además, en el caso de la firma Los Nenecos, se contará con otros 23 productos que incluyen otros cortes, que vienen de la planta de chacinados, embutidos y empanizados que tiene la empresa en el Simón Bolívar, con precios referenciados.

En relación a los precios, hizo una diferenciación al exponer que en Soberanía Alimentaria en sus distintos puntos fijos, “se va a tener los cinco cortes, pero a su vez tres de ellos: la costilla, el vacío y la faldita parrillera, se van a vender a un valor por debajo del fijado por el Gobierno Nacional”.

Como ejemplo citó la costilla de 549 pesos, que se comercializará allí a 535 pesos, es decir 14 pesos debajo. El vacío, en tanto, fijado en 599 pesos, se conseguirá a 589 pesos. Y la faldita parrillera, que cuesta 399 pesos, se pondrá a 379,99 pesos.

“En todos los casos hay una diferencia a favor del consumidor”, acentuó el funcionario a esta Agencia e informó que un total “cercano a los 8 mil kilos se pondrá a la venta para estas fiestas”.

A su vez, otra propuesta anunciada fueron los bolsones de frutas y verduras, elaborados por los consorcios paipperos, que contarán en uno de sus combos económicos con nueve productos y tendrán un costo de 145 pesos en Soberanía Alimentaria.

Acuerdo con el Banco Formosa

En la parte final, Pérez se refirió al acuerdo entre el Gobierno y el Banco de Formosa, en cuanto a que con la entidad bancaria se había suscripto distintas líneas y herramientas con descuentos y promociones en aquellas actividades que fueron más afectadas por la pandemia, a los fines de impulsar la reactivación del consumo y la actividad comercial

En ese contexto, remarcó que ese acuerdo que “fue ampliado, permitiendo que los beneficiarios de la AUH de la Tarjeta Alimentar, en aquellos espacios de la economía social, como el PAIPPA y los puntos de venta de Soberanía Alimentaria, utilizaran sus tarjetas en este mes y con cada compra que hacían se les reintegraba el 30%, teniendo como tope hasta un monto de 2.000 pesos”.

A ello añadió que a partir de ahora “esta modalidad se extiende a través de una nueva addenda para todos los consumidores que tengan productos del Banco Formosa, sean estas las tarjetas de crédito, débito o a través de la aplicación digital de la billetera virtual de Onda”, concluyó.

