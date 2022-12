Juntos por el Cambio denunciará penalmente a Alberto Fernández

Juntos por el Cambio denunciará penalmente al presidente Alberto Fernández por su decisión de no acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia respecto a la disputa por los fondos de coparticipación reclamados por la Ciudad, ya que considera que está cometiendo los delitos de «alzamiento, incumplimiento de los deberes de funcionario público y desobediencia».

Serán, al menos, dos presentaciones ante la Justicia Federal: una de la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, y dirigentes de ese partido y otra de legisladores nacionales de la Unión Cívica Radical. La chaqueña y referentes de su espacio advirtieron que los funcionarios del Gobierno «quieren chocar las instituciones pero van a perder, no lo van a lograr». Junto a Carrió, firmarán la demanda el presidente de la Coalición Cívica-ARI, Maximiliano Ferraro; el jefe de la bancada partidaria en la Cámara de Diputados, Juan Manuel López; las legisladoras nacionales en representación de la Ciudad Paula Oliveto y Mariana Zuvic; y los ediles porteños Facundo del Gaiso; Hernán Reyes, Cecilia Ferrero y Lucia Romano.

A la par, legisladores radicales también recurrirán a la Justicia con la misma acusación contra el mandatario, quien afirmó que el fallo de la Corte Suprema es «inédito, incongruente y de imposible cumplimiento».

«Hay distintos actores: el Presidente, que se niega a cumplir una resolución de la Corte, pero también los ministros, que fueron notificados; los gobernadores que suscriben en la comunicación y que no sólo incumplen sino que desconocen el valor de la resolución de la Corte», señaló la diputada nacional de la UCR Mariana Stilman.

