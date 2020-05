Juntos por el Cambio pide al gobierno que retire DNU que restablece facultades al Jefe de Gabinete

Compartir

El interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio pidió al gobierno que retire el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica el Presupuesto y habilita al jefe de Gabinete a reasignar partidas y reclamó que envíe el Presupuesto 2020 al Congreso para conocer «cómo se gasta y a dónde van los subsidios».

En una conferencia de prensa, que ofrecieron en el Congreso los diputados encabezados por el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, pidieron además la presencia en el Congreso del Jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, para que concurra a brindar su informe de gestión al Parlamento como lo establece la Constitución Nacional.

«El DNU nos ha sorprendido a todos porque creemos que sin necesidad el gobierno regresó a lo que, a nuestro criterio, fue un enorme retraso democrático de las facultades del Congreso», aseguró Negri, al advertir que esa bancada rechazará ese decreto.

Negri pidió que el Poder Ejecutivo envíe el Presupuesto 2020 al Parlamento y sostuvo: «Seguimos sin Presupuesto: estamos a ciegas. El gobierno no mandó ningún presupuesto y no sabemos como se gasta y a dónde van los subsidios».

«De ninguna manera la emergencia sanitaria justifica la emergencia institucional, menos aún la concentración de poder», agregó.

«Le reclamamos que retire el DNU y recupere el diálogo institucional. Estamos predispuestos a acompañar», aseveró Negri, quien pidió que el Jefe de Gabinete «venga a cumplir con el mandato constitucional de brindar su informe, lo estamos esperando».

El radical recordó que «en 2016 se derogó la Ley de Administraciones Financieras, que en el artículo 37 facultaba al jefe de Gabinete a utilizar en un cien por ciento partidas presupuestarias discrecionalmente» y evaluó que el decreto «es volver al pasado» y «muy negativo» porque «vuelve a concentrar el poder en el Ejecutivo».

A su turno, el presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, cuestionó el uso de la aplicación «Cuidar», que fue establecida como obligatoria para trabajadores que reanuden sus actividades, y pidió que esa app tenga control por parte de auditores externos al gobierno «para que no sea usada para otro tema. La pandemia no es menos democracia y menos instituciones».

«Desde la oposición venimos acompañando distintas medidas del gobierno en el marco de la pandemia», afirmó e ironizó: «Usamos tapabocas para no contagiar, pero no para callarnos».

En tanto, el presidente del bloque de diputados de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, recordó que «desde un principio Juntos por el Cambio tuvo una actitud colaborativa, prudente y responsable» y dijo: «Estamos preocupados por el DNU que avasalla al Poder Legislativo».

Por su parte, la diputada Graciela Ocaña se refirió al pedido de informes elevado por la oposición para conocer más datos sobre los test rápidos llegados desde China.

«Sabemos que ningún test en el mundo tiene el 100 por ciento de fiabilidad pero todos los test que se usan en el mercado superan el 80%. Tenemos dudas sobre esta marca que se ha introducido para realizar test rápidos; varios países los han importado y en algunos de ellos han tenido dificultades», se justificó.

Juntos por el Cambio presentó un proyecto de ley para derogar los artículos del Decreto de Necesidad y Urgencia del gobierno que restablecen facultades a la Jefatura de Gabinete, al eliminar los limites en la ley de Administración Financiera para que el Poder Ejecutivo pueda redistribuir las partidas del Presupuesto Nacional.