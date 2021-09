Juntos se impuso al Frente de Todos en provincia de Buenos Aires

Compartir

Juntos se impuso al Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires según los primeros datos difundidos por el ministerio del Interior y con más del 76,63% de las mesas escrutadas. En la interna de la fuerza opositora vence Diego Santilli con el 59,51% frente al 40,48% de Facundo Manes. Victoria Tolosa Paz registra 33,51%.

Juntos llega al 38,30% y en segundo lugar se encuentra el Frente de Todos, con el 33,51%. En la lectura de los votos al detalle, Tolosa Paz suma 2.200.393 votos, en tanto que en la interna opositora Santilli registra 1.496.820, mientras que Manes cuenta con 1.018.050 votos.

Luego de Juntos y el Frente de Todos, la tercera fuerza que se ubica es el Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad, con el 5,14% de los votos. En esta interna se impone Nicolás Del Caño (80,35% y 278.494 votos) sobre Alejandro Bodart (19,63% y 68.316).

Luego sigue el frente Avanza Libertad, de José Espert, con el 4,84% (326.247 votos). Vamos Con Vos, por su parte alcanza los 3,71%, con Florencio Randazzo (249.866).

Tras conocerse los resultados provisorios, Manes tomó la palabra en el búnker de Juntos. “¿Saben a qué se parece esto? A cuando los argentinos tuvimos el último gran paradigma que fue la reconstrucción democrática. El último gran paradigma argentino fue la democracia y hoy estamos votando por esa democracia”, dijo.

“Hoy tenemos un desafío similar a la reconstrucción de la democracia que es encaminar a la Argentina al siglo XX, al desarrollo y prosperidad”, analizó el precandidato de Dar El Paso. “No vamos a reducir la pobreza, no vamos a reducir la desigualdad, no vamos a aumentar los salarios en forma genuina, no vamos a exportar más valora agregado ni sustituir importaciones si no invertimos en la revolución del conocimiento”, sentenció Manes, representante de la Unión Cívica Radical (UCR).

Minutos antes de las 20 y antes de que se publicaran los primeros números oficiales, Tolosa Paz y, el segundo precandidato en su lista, Daniel Gollan, acompañados por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, salieron al escenario del búnker oficial para bailar y cantar en lo que se interpretó como una suerte de ‘festejo anticipado’. Desde el lado de Juntos, en tanto, Santilli fue el primero en romper el silencio entre los precandidatos y salir a realizar declaraciones.

El presidente Alberto Fernández, quien votó por la mañana en Puerto Madero, monitoreó la elección desde la Quinta de Olivos junto al Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. La vicepresidenta, Cristina Kirchner, regresó a la Ciudad de Bueno Aires a las 18, luego de votar en Río Gallegos, y asistirá al búnker del oficialismo.

“Estamos muy conformes porque en pandemia se pudo votar”, reflexionaron desde el entorno presidencial en la Quinta de Olivos. Pese a las complicaciones en el marco de la pandemia por el COVID-19, la elección se pudo llevar adelante sin demasiados contratiempos.

Por la mañana, la primera precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos llegó a la escuela EP Nº 67 de City Bell para emitir su voto apenas minutos antes de las 10.

Después de votar, Tolosa Paz habló con los medios. “Desde temprano nos venimos poniendo en contacto con todos los intendentes y las elecciones se vienen realizando con los protocolos y total normalidad. Son importantes las políticas de protección, cuidado y responsabilidad (…)”, dijo entonces a modo de análisis en el comienzo de una nueva jornada electoral en el país.

Por otro lado, el precandidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio para la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, es el que se está quedando con la interna en su frente político según los primeros datos.

