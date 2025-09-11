Juraron la nueva Constitución en el Superior Tribunal de Justicia

Autoridades del Superior Tribunal de Justicia juraron esta mañana la nueva Constitución de Formosa, en un acto oficial que se llevó a cabo en la Corte Provincial.

El presidente del STJ, Guillermo Horacio Alucín tomó el juramento de estilo a la ministra Claudia María Fernández y al ministro Marcos Bruno Quinteros; en tanto el ministro Ariel Gustavo Coll no lo hizo por encontrarse de licencia, quedando supeditado este trámite a la fecha de regreso del magistrado.

Luego fue el turno de las secretarias de Gobierno y de Trámites Originarios del STJ, Verónica Priewe y María Celeste Córdoba, respectivamente, como así también del secretario de Recursos, Claudio Benítez.

Finalmente dio el “si juro” el procurador General, Sergio Rolando López.

Cada secuencia de la ceremonia fue coronada con el cerrado aplauso del nutrido auditorio, conformado por jueces, fiscales, secretarios de diferentes fueros, funcionarios judiciales y empleados de diferentes dependencias.

La secretaria de Gobierno, doctora Priewe llevó adelante el desarrollo del acto, el cual finalizó con la lectura del acta correspondiente y la firma del histórico documento.

Compromiso y acompañamiento

Al hablar en el cierre, el doctor Alucín expresó su satisfacción por la adaptación de la Constitución de Formosa al progreso y los avances tecnológicos y destacó la importancia de acompañar estas modificaciones con un renovado compromiso con el trabajo y la función designada, instando magistrados, funcionarios y empleados judiciales a seguir ofreciendo un servicio de justicia cada vez más eficaz y cercano a la comunidad.



Tras agradecer a todos los presentes, invitó a enfrentar con éxito los nuevos desafíos constitucionales.

“Para nosotros siempre es motivo de tranquilidad que leyes, como es la Ley Fundamental, la Constitución de la provincia de Formosa se vaya alineando y adaptando al progreso que la provincia está recibiendo no solamente a nivel de las instituciones, sino también todo lo que se produce en el campo tecnológico avance”, subrayó el presidente del STJ, quien ratificó el convencimiento de acompañar estas modificaciones, insistiendo en que lo que no debe cambiar “es el compromiso con nuestro trabajo, con la función con la cual se nos ha asignado siempre en pos de un servicio de justicia que sea cada vez más eficaz y que sea cada vez más cercano a la comunidad”, remarcó.