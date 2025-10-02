Juraron la nueva Constitución Provincial jueces y funcionarios de la Tercera Circunscripción Judicial

La emotiva ceremonia se realizó en el edificio central de los Tribunales y fue presidida por autoridades del Superior Tribunal de Justicia. El acto reafirmó el compromiso del Poder Judicial con la Constitución reformada y el fortalecimiento institucional en toda la provincia.

En un acto institucional cargado de simbolismo y sobriedad, magistrados y funcionarios judiciales de la Tercera Circunscripción prestaron juramento a la nueva Constitución Provincial de Formosa. La ceremonia tuvo lugar ayer por la mañana en el edificio central de los Tribunales de Las Lomitas, ubicado en avenida Almirante Brown 18.

El evento fue encabezado por el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), doctor Guillermo Horacio Alucín, acompañado por la ministra Claudia María Fernández y el ministro Ariel Gustavo Coll, quien retomó recientemente sus funciones tras un período de licencia.

Desde el estrado, el doctor Alucín tomó el juramento en primer término al propio ministro Coll. Luego, fue el turno de las juezas Araceli Edith Mocca, titular del Juzgado en lo Civil, Comercial, del Trabajo y de Menores, y Gabriela Soledad Plazas, del Juzgado de Instrucción y Correccional.

También prestaron juramento los jueces de Paz de distintas localidades: Omar Padilla (Las Lomitas), Maximiliano Ariel García (Ingeniero Juárez), Jorge Martín Galeano (Estanislao del Campo) y Myrian Elsa Mongelos (Pozo del Tigre).

La ceremonia continuó con la jura de secretarios judiciales: Mirtha Graciela Varela (Juzgado de Instrucción y Correccional), José Alberto Madrid (Juzgado Civil, Comercial, del Trabajo y de Menores) y Juan Gabriel Santillán (Juzgado de Paz de Ingeniero Juárez).

Reafirmación del

compromiso constitucional

La apertura del acto estuvo a cargo de la secretaria de Gobierno del STJ, Verónica Priewe, quien dio la bienvenida a los presentes, leyó la resolución de convocatoria N.º 406/25 y el acta oficial que luego fue firmada por autoridades judiciales y funcionarios participantes.

Estuvieron presentes, además, el inspector de la Justicia de Paz, doctor Oscar Marcelo Paolisso, magistrados y personal judicial de la Tercera Circunscripción, invitados especiales y familiares de los jurantes.

Durante su intervención, el doctor Alucín destacó la trascendencia del acto:

“Jurar por la Ley Fundamental de la provincia significa reafirmar el compromiso de todos los que integramos este Poder Judicial con la consolidación del Estado de Derecho y con la comunidad en su conjunto”, expresó.

El presidente del STJ remarcó el carácter moderno de la nueva Constitución provincial, que otorga jerarquía a instituciones clave como el Tribunal Electoral Permanente y el Consejo de la Magistratura, y promueve el desarrollo tecnológico de la provincia.

Justicia cercana y

con rostro humano

En un mensaje dirigido a jueces y funcionarios, el doctor Alucín invitó a renovar el compromiso asumido como servidores públicos, subrayando que el nuevo texto constitucional ratifica el rol del STJ como órgano competente para la designación y remoción de jueces de Paz

Particularidades

Reconociendo las particularidades del ejercicio judicial en el interior, sostuvo:

“La realidad del interior no es la realidad de la ciudad. Por eso, apelo a la comprensión, a la paciencia y a la búsqueda de soluciones realistas. Siempre piensen, por favor, en lo que es humanamente posible”.

Acto

El acto concluyó con un cálido aplauso de los presentes, marcando un nuevo capítulo en la vida institucional de la Justicia formoseña y consolidando el espíritu de servicio y responsabilidad que guía a quienes integran este poder del Estado.