Juraron un secretario de Cámara y dos secretarias de Primera Instancia

El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Guillermo Horacio Alucín tomó ayer a la mañana juramento a Leandro Quinteros, quien asumió el cargo de secretario de la Cámara Segunda en lo Criminal, a Sehila Windia Arias, que pasará a desempeñarse como secretaria Nº 1 del Juzgado de Menores de Formosa y a Myrian Beatriz Román, quien a partir de la fecha es la nueva secretaria del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 4 de la Primera Circunscripción Judicial.

La ceremonia oficial fue realizada a las 9 en el salón “Juan José Paso” de la Corte Provincial y estuvo presidida, además del titular del STJ, por el ministro Ariel Gustavo Coll, la ministra Claudia María Fernández y el procurador General, Sergio Rolando López.

Las nominaciones fueron establecidas por Resolución 617 del STJ, de fecha 25 de este mes, tras la designación como secretaria Relatora del Superior Tribunal de Justicia a la doctora Quiñones Allende, quien ocupaba el cargo de secretaria de la Cámara Segunda en lo Criminal.

Generada esta vacante en la Cámara Segunda, el Superior Tribunal designó en ese lugar a Leandro Quinteros, quien se desempeñaba como secretario Nº 1 del Juzgado de Menores de Formosa. Esto produjo una nueva vacante; circunstancia que el STJ resolvió de manera inmediata designando como reemplazante de Quinteros a la jueza de Paz de Clorinda, Sehila Windia Arias. Por su parte, en la misma resolución, la Corte Provincial nominó a Myrian Beatríz Román como nueva secretaria del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 4, cargo que quedó vacante hace dos días tras la asunción de la doctora Julieta Raquel Alucín como fiscal Nº 1 de Formosa.

“Si juro”

En el inicio del acto de ayer, la secretaria de Gobierno, Verónica Priewe dio la bienvenida a los presentes y leyó la resolución de designación y convocatoria del nuevo funcionario de Cámara y las nuevas funcionarias.

Luego, el doctor Alucín tomó el juramento de estilo a los tres profesionales, haciéndolo en primer término Quinteros, luego Arias y, finalmente, Román.

Tras el “si juro”, las designaciones fueron respaldadas con el cerrado aplauso de la concurrencia, conformada por juezas y jueces de Primera y Segunda Instancia, integrantes del Ministerio Público Fiscal, funcionarios y agentes judiciales, abogados del foro, familiares e invitados especiales.

Posteriormente, la doctora Priewe siguió con la ceremonia dando lectura del acta que describía el desarrollo de la ceremonia; documento que luego fue firmado por las autoridades del STJ y por quienes terminaban de jurar y asumir sus nuevas funciones.

Reconocimiento

Al hablar para referirse a tan importante acto institucional, el doctor Alucín señaló que siempre es un placer y un orgullo para el Superior Tribunal de Justicia proceder a la cobertura de todos los cargos que, por una u otra razón, están vacantes, y más aún cuando quienes asumen estos lugares son funcionarias o funcionarios que ya se vienen desempeñando en el Poder Judicial de Formosa, como ocurrió en esta oportunidad.

Refiriéndose a Quinteros, Arias y Román, dijo que se han preparado para ocupar el lugar en el que fueron designados, además de cumplir con todos los requisitos exigidos para el cargo, uno de los cuales es el curso de aspirante a secretario, que si bien no es indispensable, “esta capacitación suma en experiencia, esfuerzo, trabajo y, sobre todo, compromiso con el trabajo y la institución”, puntualizó.

“Nosotros entendemos que sin compromiso no se puede realizar ningún trabajo ni la función para la cual hemos sido designados, y estos profesionales que hoy asumen sus nuevas funciones no caben dudas que se han venido destacado en cada tarea o responsabilidad que les tocó afrontar, habiéndose preparado de manera incansable para llegar hasta aquí y estar en este lugar. Así que con estas designaciones, nosotros no hacemos más que darles un reconocimiento por todo el esfuerzo y el compromiso que han venido demostrando y que pedimos renueven en esta nueva función que les va a tocar desempeñar”, enfatizó el presidente del STJ.

El doctor Leandro Quinteros inició su carrera judicial en la Cámara Criminal y después pasó al Juzgado de Menores, retornando ahora al fuero Penal de Segunda Instancia en su rol de secretario.

La doctora Sehila Arias estuvo en la OGA, luego en Fiscalía y actualmente se desempeñaba como jueza de Paz en Clorinda, en tanto la doctora Román, trabajó en distintas fiscalías y ahora integraba la Unidad Fiscal.

“Este es el reconocimiento que le hace el Superior Tribunal apostando por ustedes porque sabemos que no nos van a defraudar; así que muchos éxitos, mucha paciencia, mucha claridad y mucha sabiduría en la nueva función”, remarcó Alucín, dirigiéndose a los tres.

Al referirse a los familiares también les pidió mucha paciencia y el incentivo y el estímulo necesario para que ellos cumplan cabalmente con la función que les toca desempeñar desde hoy.

Finalmente y tras destacar la amplia convocatoria que tuvo el acto de juramento, “y que no es para menos” -acotó- auguró el mayor de los éxitos, agradeciendo a quienes asistieron al evento.