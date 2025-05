«Juré por Dios y la Patria defender la CN hasta con mi vida, si es necesario»

El senador nacional Francisco Paoltroni visitó el estudio de Expres en Radio en la ciudad de Formosa, donde brindó fuertes declaraciones sobre el escenario político provincial y nacional. Con un tono firme y sin eludir polémicas, volvió a cargar contra el gobernador Gildo Insfrán y aseguró que está dispuesto a defender la Constitución Nacional «hasta con su vida, si es necesario».

La frase, que repitió en más de una ocasión durante la entrevista, fue el eje de un encendido discurso donde puso en cuestión la legalidad de la actual conducción política en Formosa, la falta de alternancia democrática y el uso del poder judicial con fines partidarios. «Yo juré por Dios y la Patria defenderla hasta con mi vida de ser necesario, así es el juramento», sentenció el legislador.

Críticas al oficialismo

y el caso “Ficha Limpia”

Uno de los temas abordados fue el reciente tratamiento frustrado del proyecto de Ficha Limpia en el Senado de la Nación. Paoltroni acusó al presidente Javier Milei de boicotear la iniciativa por motivos políticos: “El Gobierno no quiere Ficha Limpia. Cuando falleció el Papa, íbamos a rendirle homenaje por la mañana y tratar la ley por la tarde. Estaban los votos, pero Milei lo frenó”, aseguró.

Según el senador, la decisión respondió a una estrategia articulada con Santiago Caputo: “Eligieron polarizar con Cristina Kirchner en Buenos Aires y la ley la dejaba afuera. Subestiman a la ciudadanía porque todos pedían esto”.

También cargó contra los legisladores misioneros: “Son empleados de Rovira, no representan a los misioneros. Yo advertí que si se violaba la Constitución en Formosa, el presidente tenía que intervenir. Ya estaban los votos para una intervención federal. Hoy, los hechos me dan la razón”.

La reforma constitucional

en la mira

Respecto a la Convención Constituyente convocada para redactar una nueva Carta Magna provincial, Paoltroni anunció que será candidato a convencional constituyente, aunque aclaró que no busca cargos ni beneficios económicos, ya que mantiene su banca en el Senado y ha solicitado licencia sin goce de haberes.

“Voy a competir como convencional porque esto es crucial. Sabemos que Insfrán no va a decir qué pondrá en la nueva Constitución hasta último momento. Pero yo voy a estar ahí, como senador nacional, para garantizar que no se viole la Constitución Nacional. Y si lo intentan, me voy a oponer con toda la fuerza que me da el pueblo que me acompaña”, afirmó.

Gobierno de Gildo

Insfrán ilégitimo

Aseguró además que la gobernación de Insfrán es ilegítima desde 2003 y directamente ilegal desde 2023, según interpretaciones del fallo reciente de la Corte Suprema. “Nuestra estrategia con el constitucionalista Daniel Sabsay fue esperar a que Insfrán se postule, como en San Juan y Tucumán, para cuestionar legalmente su candidatura”, explicó.

Acusaciones de

autoritarismo y llamado

a resistir

Durante la entrevista, Paoltroni también denunció una concentración extrema de poder en Formosa, comparando la situación con otros puntos del país, y calificó a Insfrán como un “tramposo que disfraza de República un modelo autoritario”. Sostuvo que el mandatario financia al peronismo nacional con fondos formoseños y que en la provincia no existe división de poderes, ni justicia independiente.

El senador fue categórico: “Esto es el final del poder de Gildo Insfrán y su modelo. La nueva Constitución debe respetar la Carta Magna Nacional, o se va a armar un lío enorme. Si intentan hacer trampa, la Nación va a tener que intervenir”.

Detenciones y agresiones

dentro de la Cámara

Al referirse a hechos de violencia política recientes, como la detención de dirigentes opositores, sentenció: “Si me quieren mandar a su patota, ahí nos veremos. Sabemos de lo que son capaces. Pero yo no voy a dejar que se burlen de la República. Repito: yo juré por Dios y la Patria defenderla hasta con mi vida, si es necesario. Y no voy a faltar a ese juramento”.