Jürgen Klopp amenazó con no prestar a los jugadores para las Eliminatorias

El técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, advirtió que podría no ceder a los futbolistas de su equipo a los partidos internacionales de este mes si existe la posibilidad de que tengan que ponerlos en cuarentena a su regreso según las reglas del coronavirus. Las llegadas a Gran Bretaña desde países de la Lista Roja están sujetas a 10 días de confinamiento en hotel, que se aplicaría al trío brasileño Alisson Becker, Roberto Firmino y Fabinho y al alero portugués Diogo Jota.

El organismo rector mundial, la FIFA, ha otorgado a los clubes una dispensa para evitar que los jugadores que puedan verse afectados por las regulaciones se unan a sus países para los partidos, que incluyen las eliminatorias de la Copa del Mundo.

Y Klopp tiene la plena intención de aplicarlo, diciendo: “Creo que todos los clubes están de acuerdo en que con los mismos problemas no podemos dejar ir a los chicos y luego arreglar la situación cuando regresen colocando a nuestros jugadores en una cuarentena de 10 días en un hotel, simplemente no es posible”.

“Entiendo las necesidades de las diferentes federaciones de fútbol, pero este es un momento en el que no podemos hacer felices a todos y tenemos que admitir que los clubes pagan el salario a los jugadores, por lo que tenemos que ser la primera prioridad”.

La doble fecha de marzo es vital para las Eliminatorias Conmebol, ya que Brasil. líder con puntaje ideal, se medirá ante Colombia y ante la Argentina, que a su vez debe jugar contra Uruguay, otro de los candidatos a quedarse con uno de los boletos a Qatar 2022. Es por eso que el conjunto de Tité no puede permitirse la ausencia de cuatro jugadores.

Con respecto al Liverpool, sexto en la Premier League, que está un punto detrás del Chelsea, su rival de este jueves, en la carrera por los cuatro primeros lugares, no ha ganado en casa desde mediados de diciembre, ya que su defensa del título se derrumbó. Por su lado, el conjunto londinense, sigue invicto con el nuevo entrenador Thomas Tuchel y Klopp es consciente de la magnitud de la tarea que enfrenta su equipo.

Tuchel fue el sucesor de Klopp tanto en Mainz como en Borussia Dortmund y hay mucha admiración entre los entrenadores alemanes. “Nos conocemos desde hace mucho tiempo, él trabajó para Mainz como yo, él trabajó para Dortmund como yo, así que muchas personas que conocemos son iguales”, dijo el técnico rojo. “Creo que es un entrenador sobresaliente y será complicado jugar con su equipo, como siempre lo fue”.

Por su lado, Tuchel describió a su compatriota como “siempre súper divertido y muy, muy interesante”, pero ambos hombres estarán concentrados en la tarea de clasificar para la Liga de Campeones de la próxima temporada a través de un resultado entre los cuatro primeros.

“Hace una semana estábamos fuera, ahora estamos de nuevo”, dijo Klopp después de que el Liverpool aprovechara los puntos perdidos por Chelsea y West Ham el fin de semana pasado para volver a la senda de la victoria en Sheffield United. “El desafío y el trabajo son claros. Tenemos que ganar partidos y tantos como sea posible para lograrlo. Lo sabemos”.

