Justicia: El Dr. Guillermo Caballero y la Lucha contra la Impunidad

En una entrevista que trascendió la simple actualización judicial, el Dr. Guillermo Caballero, Juez de Instrucción y Correccional N°6 de Formosa, conversó extensamente con Fernando López en el programa radial “Una Cuestión de FEr” (Lunes a viernes de 17 a 19h por FM VLU 88.5 del Grupo de Medios TVO). El diálogo se centró en la respuesta judicial a un emblemático caso de abuso viral en la provincia, y ofreció un análisis minucioso sobre el impacto social y técnico del reciente juicio por jurados del caso Cecilia.

El Laberinto de la Identificación: De la Viralidad al Juicio Oral

La conversación se inició con la intriga generada por el destino de un caso que sacudió a la comunidad a fines de septiembre del año anterior. Se trataba del incidente de un sujeto que fue captado por una cámara de seguridad mientras “se ve a este hombre con el casco puesto, una moto tocándose el miembro y después avanzando sobre sobre esta niña”. La magnitud del suceso fue tal que incluso figuras públicas, como la formoseña “Alejandra Maglietti que se expresó en su momento,” se hicieron eco de la denuncia, generando una “presión que ejerció en redes sociales”.

El Dr. Caballero fue enfático al reconocer que el esclarecimiento de este tipo de hechos depende, en gran medida, de la calidad de la prueba recabada. A pesar de la sensación de que era una misión imposible (“buscar una aguja en un pajar”), la policía logró un trabajo sobresaliente, especialmente en la recopilación de material visual.

El juez detalló la importancia crítica de la tecnología: “Acá teníamos unas muy buenas cámaras y logramos poder identificarlo y individualizar esa moto.” Y advirtió sobre el problema recurrente en otras investigaciones: “Tienen cámaras, pero de muy muy baja calidad, muy baja resolución y se pixela la imagen y nosotros no la podemos ampliar y no podemos llegar a los detalles.”

El magistrado, en el marco del Día de la Policía, reconoció el “gran trabajo” de la fuerza, confirmando que la policía investigó y buscó “un montón”. La labor de cotejo de pruebas fue exhaustiva.

“Realmente muy difícil, pero bueno, la verdad que después el los comparativos sobre el casco al momento de hacer los allanamientos y de los secuestros y de la moto nos han dado la identidad del sujeto con con casco” aseguró Caballero, indicando que este cúmulo de evidencia permitió sortear la complejidad de identificar a una persona con el rostro cubierto.

El objetivo final de esta labor minuciosa, según el juez, es restaurar la confianza pública en el sistema judicial. “Hemos llegado a elevarlo a juicio. Como para que también la gente pueda creer que sí, que investigamos, hacemos y llevamos a la gente a que vaya a responder por estos hechos ante el tribunal de juicio,” afirmó con determinación.

Cuestiones Técnicas y la Cifra Negra del Delito

Al abordar la situación procesal del imputado, el Dr. Caballero informó que la causa fue caratulada como “abuso sexual simple y exhibiciones obscenas”.

Una vez concluidas todas las pruebas que requerían su presencia, el sujeto fue puesto en libertad. Esta decisión se tomó porque “el tipo de pena si lo lo [permite] y además no existía ningún indicio de obstrucción ni de fuga por parte del imputado.” Además, se confirmó que el imputado no registraba antecedentes, ya que de lo contrario “hubiese quedado preso.”

No obstante, la conversación giró hacia una preocupación social latente: la “reiterancia” de este tipo de conductas. López señaló que en delitos contra la integridad, se suele presumir que no es la primera vez que el agresor actúa.

El Dr. Caballero introdujo el concepto de la criminología: “Es que hay una cifra negra, que es la que se explica dentro de lo que es la cifra de la criminología en la cual Nosotros no sabemos si esta persona cometió hechos de esta naturaleza y nadie lo denunció.”

Aunque existe esta “cifra negra” —casos no denunciados o no resueltos—, el juez hizo la salvedad de que “todo también depende de cada caso en particular,” citando un ejemplo conocido donde un delincuente sí tenía más de 40 hechos reiterados, contrastándolo con la ausencia de antecedentes en el caso que se debate.

Lecciones del Juicio por Jurados: Crítica y Convalidación Popular

La entrevista se extendió a un análisis profundo sobre el recién concluido juicio por jurados en Chaco, donde el Dr. Caballero siguió el desarrollo a través de sus “muchos amigos dentro de ese juicio”.

El juez elogió el “esfuerzo” del Poder Judicial, la Fiscalía y la Defensa en la organización y desarrollo del debate. Sin embargo, no dudó en señalar un punto débil en el epílogo: “al final del juicio después se desmadró un poco. Lamentablemente en contra de los abogados defensores que la verdad están haciendo su trabajo.”

En defensa del rol del letrado, el Dr. Caballero subrayó un principio fundamental de la justicia: “La persona más atroz del del mundo necesita tener un abogado defensor.” Por ello, consideró que “debía haberse brindado una mejor seguridad en ese último aspecto,” tal como se hizo para proteger la identidad de los jurados.

El magistrado valoró positivamente la rapidez y el rigor del proceso: “un muy buen manejo en en todo el juicio, la verdad que fue fue bastante pulcro que hayan llegado a una audiencia selección en 3 días para un caso tan complejo” y que hayan alcanzado un veredicto en solo dos días de deliberación. La condena diferenciada probó que el jurado no actuó de manera impulsiva: “Esto muestra de que no es que el jurado está, bueno, condenemos a todos y nos vamos a casa.”

Al debatir el impacto, ambos coincidieron en la “sensación de justicia saciada”. El Dr. Caballero explicó que este fenómeno es inherente al sistema de jurados.

El juez argumentó: “Poner al pueblo a tomar esta decisión hace que indefectiblemente a la justicia del pueblo y la sensación de que se hace justicia es mucho mayor, porque acá hay 12 personas.”

La Transmisión Online y los Límites de la Atención Humana

Finalmente, se discutió la trascendencia de la transmisión online del juicio, un detalle que, si bien es positivo en términos de transparencia y acceso público, plantea desafíos técnicos.

Si bien se veía en casos de corrupción, el Dr. Caballero consideró que la calidad en la transmisión del debate de Cecilia “pierde total sentido la calidad de la información, cómo se brinda.” Observó que la necesidad de manejar micrófono y papeles simultáneamente hacía que los oradores estuvieran “pendientes del papel y pendiente del micrófono,” restándole impacto al mensaje.

El Juez abogó por mejoras técnicas, como el uso de “micrófonos corbateros,” para optimizar la comunicación. Pero el punto más crítico fue la extensión de las exposiciones: “ocho horas de discurso apertura. Una eternidad.”

El Dr. Caballero recordó un principio pedagógico fundamental: “40 minutos es la capacidad que tiene el ser humano en mantener la concentración a full. A partir de los 40 minutos uno comienza a divagar.” Esta falta de coordinación temporal pone en riesgo la efectiva captación de pruebas por parte del jurado o, incluso, de un tribunal profesional.

El diálogo cerró con el agradecimiento del conductor al juez por transparentar el trabajo judicial en casos complejos. En Formosa, el caso de abuso viral avanza firme hacia el juicio oral, y como concluyó López, “es lo que uno espera” para que la “sensación de que no se hizo nada” se disipe.