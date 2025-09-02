Justicia en vivo: el ministro Coll participó del primer streaming de JuFeJus

El ministro del Superior Tribunal de Justicia de Formosa, Ariel Gustavo Coll, fue protagonista de una experiencia inédita en el ámbito judicial argentino: la primera entrevista transmitida en modalidad streaming por la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia del país (JuFeJus).

La actividad se desarrolló en el marco del XII Encuentro del Foro de Prensa y Comunicación Judicial, realizado en Buenos Aires, y marcó un hito en la forma de acercar la Justicia a la ciudadanía, al abrir el debate sobre cómo los poderes judiciales deben adaptarse a los nuevos hábitos informativos.

Una apertura hacia

nuevos formatos

La jornada fue encabezada por Coll, en su rol de ministro Coordinador del Foro de Prensa y Comunicación Institucional, junto a Santiago Otamendi, secretario de Relaciones Institucionales de JuFeJus, y Florencia Abramzon, directora de la revista Quorum, quien moderó la charla.

“El desafío es claro: los poderes judiciales tienen que salir a las redes sociales. No hablamos de jueces en particular, sino de las instituciones. Deben tener sus propias redes”, expresó Coll, al destacar que esta primera experiencia busca animar a los tribunales del país a explorar nuevas narrativas.

Otamendi, en tanto, señaló que la comunicación judicial debe transformarse en una fuente confiable de información, capaz de contrarrestar la proliferación de noticias falsas: “Hoy el desafío central es generar un vínculo con la comunidad y legitimar la tarea judicial. La velocidad de los procesos actuales nos exige avanzar”.

Entre tradición y modernidad

Uno de los puntos más debatidos fue la resistencia cultural dentro del ámbito judicial. “Se rompió en buena medida con la idea de que los jueces hablan solo por sus sentencias. Sin embargo, muchos todavía son reacios a comunicar por temor a las reacciones en redes sociales: trolls, insultos, usuarios anónimos”, reconoció Coll.

Otamendi agregó que el paso de la tradición escrita a la oralidad cambia las formas de comunicación: “Enfrentar micrófonos y audiencias en vivo requiere entrenamiento. Pero ser más claros, aunque menos técnicos, ayuda a que la comunidad entienda”.

Por su parte, Abramzon resaltó que el aprendizaje en tiempo real es parte del cambio cultural: “No todo sale perfecto, y justamente esa frescura es lo que gusta: adaptarse en el momento, porque la vida hoy exige eso”.

Lenguaje claro, inteligencia

artificial y buenas noticias

El debate también giró en torno al uso de lenguaje claro en sentencias y comunicaciones judiciales, un objetivo cada vez más urgente frente a la sobrecarga laboral y la necesidad de que la ciudadanía comprenda los fallos.

Asimismo, se abordó el impacto de la inteligencia artificial en el ámbito jurídico. Coll advirtió que puede ser una herramienta útil para simplificar documentos o generar resúmenes accesibles, pero siempre con protocolos y control humano.

Finalmente, los expositores coincidieron en que el Poder Judicial también debe difundir experiencias positivas, como los programas de facilitadores judiciales, la justicia restaurativa o los juicios por jurados en escuelas. “Esas buenas noticias rara vez llegan a la sociedad”, admitió Otamendi, quien llamó a diseñar estrategias para visibilizarlas.

Un nuevo vínculo con

la ciudadanía

El primer streaming de JuFeJus se consolidó como un ejercicio de transparencia y adaptación. En un escenario de cambios acelerados y públicos cada vez más activos, la Justicia argentina comienza a explorar caminos para salir de la lógica del expediente y acercarse a la ciudadanía mediante narrativas más claras, ágiles y confiables.