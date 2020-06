Justicia: gremios piden no reanudar actividades por no cumplirse con el protocolo necesario

Compartir

Por no cumplirse con el protocolo ante el nuevo estatus sanitario actual por COVID-19, los gremios UEJN (Asociación de Empleados de la Justicia) y AJUFSA (Asociación Judicial Formosa) se oponen a la vuelta a sus lugares de prestación de servicios de los trabajadores del Poder Judicial de la Provincia, prevista para este 17 de junio y con atención al público desde el lunes 22.

En un comunicado conjunto, expresaron su “total y categórico rechazo al Acuerdo N° 3051 de fecha 12/06/2020” e interpusieron un recurso de reconsideración. Esto se debe al “inoportuno restablecimiento de las actividades judiciales en la fecha fijada”.

En la misiva firmada por sus titulares, Blanca Almirón (UEJN Seccional 3 Formosa) y Basilisia Benítez (AJUFSA), afirmaron que “consecuentemente con las normativas y el estado actual de la pandemia en el ámbito provincial, el restablecimiento de las actividades judiciales iría de contramano a la ruta que debemos transitar”.

Y solicitaron “se posponga la fecha de reintegro de todo el personal hasta el 28 de junio, siempre sujeto a evaluación y evolución del status epidemiológico del momento, manteniéndose el Receso Extraordinario con carácter de Feria Judicial, con guardias pasivas únicamente, profundizándose el trabajo a distancia regulado”.

Esto ante la “grave situación epidemiológica de la Provincia, en salvaguarda de la salud pública (Art. 42 de la Constitución Nacional y Tratados Internacionales de Derechos Humanos con rango Constitucional, incorporados por el art. 75 inc. 22)”. Y en “los términos del Decreto Provincial Nº 134/20 que establece medidas para hacer frente a la actual emergencia sanitara”.

“Si bien la necesidad de regular el funcionamiento de la justicia requerirá su implementación en algún momento, está sujeta a la normalidad de las actividades de la Provincia, las que a su vez responden a las condiciones sanitarias vigentes y reguladas mediante consecutivos decretos nacionales a los que el Estado provincial adhirió”, aseguraron.

Deseo de volver al trabajo

En el comunicado refieren también que “el conjunto de empleados judiciales desea fervientemente volver a trabajar, pues la naturaleza y alto nivel moral anidan en cada uno de ellos. Solo que pretendemos no apartarnos del cuidado de la salud, que nuestras autoridades políticas nos vienen dispensando”.

“Por lo que consideramos inoportuno el reintegro de los trabajadores judiciales a sus labores habituales, en cualquiera de las modalidades dispuestas. Por lo que reiteramos nuestro pedido, en resguardo de la salud e integridad de los mismos, de sus grupos familiares y de la sociedad toda”.

“El Acuerdo N° 3051 –se consigna- transita en contramano no solo a las pautas normativas vigentes y a las cuales venía adhiriendo el Poder Judicial, sino también en contramano con la realidad que en la actualidad sopesamos en cuanto a los embates de la pandemia”.

“Pues hoy ya estamos en más de una treintena de contagiados por este miserable virus, pasando de cero a un caso positivo y de ahí saltando exponencialmente a treinta y seis en tan solo 48 horas, generando angustia, desasosiego, ansiedad y temor por lo que pudiera ocurrir en un futuro inmediato, el cual nos impone la incertidumbre de un contagio generalizado o no, que nos llevará”.