Justina Almirón destacó la importancia del programa Capacidad Proveedora PyME  

Justina Almirón, presidenta del Comité Consultivo de la Cámara de Mujeres Empresarias de Formosa, y propietaria de la empresa JAG 21, indicó que es muy importante el desarrollo en la Provincia del programa de Capacidad Proveedora PYME edición 2025, que recientemente se puso en marcha, porque refuerza su compromiso de vincular a grandes empresas con proveedores locales.

Justina Almirón coincidió en que se están cumpliendo los objetivos de este programa, que nació con el propósito de fortalecer la economía formoseña, y generar más empleo genuino y de calidad, porque esta iniciativa integra a las pymes de la provincia a la cadena de valor, potenciando la oferta de productos de calidad y marca provincial.

Justina destacó que “esta actividad, desarrollada por el Gobierno de la Provincia de Formosa, a través del ministerio de Economía, viene impulsando el desarrollo productivo en todo el territorio provincial”.

Justina recordó, asimismo, que uno valora solo lo que conoce, y expresó la importancia que reviste el poder tener contacto directo con quienes están trabajando en Formosa para mejorar nuestra económica, algo que genera vínculos, y consecuencias positivas de establecer y profundizar vínculos entre quienes luchan diariamente por salir adelante con sus PYMES y emprendimientos locales.