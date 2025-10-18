Justina Almirón llamó a mantener la fe en Dios, en tiempos en el que el País atraviesa momentos de incertidumbre

Justina Almirón, presidenta del Comité Consultivo y socia fundadora de la Cámara de Mujeres Empresarias de Formosa, indicó que es importante mantener la fe en Dios, en tiempos de tanta inestabilidad económica y social que se vive en la Argentina, reconoció que aquí en la Provincia, existen políticas públicas y se sostienen programas, acciones y gestiones con los que se dan herramientas a las personas para poder mantenerse, y progresar. “Con la bendición de Dios, es vital seguir procurando mejoras para todos, y desde el lugar que a cada uno le toque ayudar a que el bienestar alcance a todoslos hogares formoseños”

Justina, ha integrado programas de Mentoreo, madrinazgos a emprendedoras.Para ella es importante mantener la solidaridad en estos tiempos especiales y que la sociedad recuerde ser también solidaria y comparta y ayude a los que menos tienen. Ella siempre recuerda, que “no hay justo desamparado, porque siempre está protegido por la misericordia de Dios”.

La empresaria, propietaria de JAG 21, detalló que, al poder estar en contacto directo con la comunidad, desde el sector que integra, puede ver y sentir de manera sincera la incertidumbre que a veces generan las circunstancias adversas en la vida de las personas, por eso remarcó la importancia de no perder el rumbo, y sostenerse en el trabajo cotidiano, pero sobre todo en la fe, de que Dios siempre está presente en nuestras vidas.

Justina, marcó como mas que relevante y positivo también, el reciente aumento del diez por ciento a los asalariados estatales provinciales, porque a su entender, eso dará mejoras a las economías familiares, y a su vez, moverá el circuito comercial para aquellos que, desde la actividad privada, venden sus bienes y servicios, porque todo forma parte de una gran cadena en la que cada eslabón se fortalece y su fuerza, crece. .