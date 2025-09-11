Justina Almirón valoro el rol de la CAMEFOR 

Justina Almirón, presidenta del Comité Consultivo de la Cámara de Mujeres Empresarias de Formosa,recordó la evolución de esa prestigiosa Institución, y explicó que nacieron con la necesidad de agruparse, crecer, evolucionar y con personería jurídica, expandirse no solo en la Provincia de Formosa, sino también compartiendo y participando de acciones y gestiones, con lideres empresariales de todo el mundo.

En ese contexto, Justina valoró no solo el rol y las funciones que tiene la Cámara de Mujeres Empresarias de Formosa, sino también explicó que los Congresos que realizan visibilizan el trabajo, el esfuerzo, el talento, y las oportunidades de progreso que tienen en ese lugar, las emprendedoras, profesionales, y empresarias de Formosa.

Justina, adelantó, que el 9 Congreso de la CAMEFOR, a desarrollarse el 26 de septiembre en Formosa, significa traer mujeres que cuenten sus vivencias, visibilizando talentos, proyectos, éxitos empresariales, creando lazos con otras que recién se inician o ya están en actividad, pero que pueden aprender de otros procesos ya vividos, haciendo conexiones y lazos que duraran toda la vida.

Justina, recordó que “solas son invisibles, pero juntan son invencibles”, palabras que toman siempre como referencia a la hora de avanzar en su propósito, que es bajo el amparo de Dios, fuente de toda razón y justicia, alcanzar los sueños con talento, unidad, organización y disciplina.