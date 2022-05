Juveniles: Palo Santo y Buena Vista se llevaron el Vóley Sub 17

Compartir

Linkedin Print

Los Juegos Juveniles Formoseños tienen sus primeros campeones provinciales del año. Palo Santo, en femenino, y Buena Vista, en masculino, ganaron la competencia en vóley sub 17.

Ambos torneos se disputaron en el Polideportivo Cincuentenario a lo largo de dos jornadas con la participación de 23 equipos sumando las dos ramas.

En femenino fueron 11 los que compitieron llegando de diferentes puntos de la provincia con una fase de grupos que los tuvo separados en cuatro zonas: Zona A: Clorinda, Mansilla y Posta Cambio Zalazar. Zona B: Formosa, Buena Vista y Los Chiriguanos. Zona C: Palo Santo, Las Lomitas e Ingeniero Juárez. Zona D: Güemes y El Chorro.

Los ganadores de cada grupo avanzaron a las semifinales que se jugaron en la mañana del sábado en lo que fue la apertura de la jornada final. Allí Clorinda se metió en la final al superar a Formosa por 2 a 0 mientras que Palo Santo cumplió la misma meta al vencer a El Chorro 2 a 0. La final quedó en manos de Palo Santo que superó a Clorinda por 2 a 0 con parciales de 25 a 14 y 25 a 4.

El equipo campeón de Palo Santo contó con estas jugadoras: Luján Alvarado, Sonia Zamudio, Aldana Acuña, Diana Escobar, Lourdes Rojas, Romina Pérez, Mariana Paulina, Camila Salinas, Macarena Mendoza y Milagros Escobar.

En masculino fueron 12 los equipos que disputaron la fase clasificatoria en cuatro grupos: Zona A: Belgrano, Ingeniero Juárez y Buena Vista. Zona B: Formosa, Mansilla y Río Muerto. Zona C: Villa 213, Clorinda y Los Chiriguanos. Zona D: Ibarreta, Pastoril y El Potrillo.

Con el mismo sistema del torneo femenino, los cuatro que terminaron primeros en sus zonas llegaron a las semifinales. Allí Villa 213 superó a Ibarreta por 2 a 0 y Buena Vista a Mansilla 2 a 0. La final fue 2 a 0 de Buena Vista sobre Villa 213 con parciales de 25 a 12 y 25 a 14.

Los ganadores del Provincial en masculino, Buena Vista, fueron estos: Fabricio Martínez, Pedro Trinidad, Alexander Meza, Lisandro Sosa, Josué Zárate, Facundo Enciso, Leandro Almada y Maximiliano Cubilla.

El torneo se cerró con la premiación donde hubo entrega de certificados de participación a todos los equipos y luego las medallas a los tres primeros. El Secretario de Deportes y Recreación Comunitaria, Mario Romay; el Director de Deportes, Luis Ortellado; y Federico Gómez, actual jugador de Fonte do Bastardo de Portugal, fueron los encargados de premiar a los equipos.

Compartir

Linkedin Print