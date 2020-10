Juventud Radical Clorinda recordó los 37 años de la recuperación democrática

Compartir

El 30 de octubre de 1983, hace 37 años, se volvía a las urnas en la República Argentina luego de años de dictadura sangrienta, resultando electo el Dr. Raúl Alfonsín, dando inicio al periodo democrático que hasta hoy impera en nuestro país.

“En los últimos meses vemos con preocupación algunas cosas que están pasando en el orden nacional y provincial, que no condicen con los valores democráticos, y que esta fecha significativa nos debe hacer reafirmar nuestro compromiso con la democracia”, expresó Agustín Cantero, presidente de la Juventud Radical Clorinda.

“Cuando hay un gobierno que tiene ciertas actitudes contrarias como no respetar el trabajo de la prensa, de la oposición, que rotula de buenos o malos a sectores de la sociedad, que no condena el ataque a los derechos humanos en Venezuela, por lo menos es preocupante” apuntó.

Habló sobre la realidad provincial, “las restricciones a la circulación, el trato hacia los varados, la soberbia y la falta de convocatorias amplias para soluciones ansiadas y postergadas por años en la provincia, son algunas de las cuestiones que hacen notar que la democracia nunca llego a Formosa.

Me parece importante citar los dichos del diputado Mario Negri en la sesión de ayer, “la democracia sin derechos se deteriora y si solo damos derechos y no ejercemos la plenitud de la democracia, se debilitan los derechos de las minorías y la división de poderes”.

“Hoy más que nunca debemos apostar todos a fortalecer nuestro sistema democrático, y esta lucha aún continúa, porque para su consolidación y profundización es necesario el aporte cotidiano de todos y cada uno de los argentinos”, finalizó.

