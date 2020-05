Juventus quiere a una de las joyas de River

Compartir

Linkedin Print

Sin actividad deportiva en Argentina por el momento y a la espera que se reanuden de a poco las ligas más importantes de Europa, los clubes fijan su mirada en lo que será el próximo mercado de pases de junio, que ante la pandemia del coronavirus y la crisis económica consecuente podría provocar que el mismo sea atípico en cuanto a los costos de los jugadores y su duración.

Ayer, en Italia explotó la noticia de que Juventus está interesado en una de las joyas de River. Desde La Gazzetta dello Sport aseguraron que el elenco de Turín tiene en carpeta a Jorge Carrascal y que podría ir tras el colombiano en el libro de pases venidero. Si bien el joven de 21 años no es una fija en el once inicial del equipo dirigido por Marcelo Gallardo, nadie duda de su potencial. Desde su arribo en 2019, cuando el Muñeco pidió por su incorporación, el nacido en Cartagena apenas acumula 17 partidos y tres goles con la camiseta del Millonario. Sin embargo, la intención del cuerpo técnico es llevarlo de a poco y que en un futuro pueda explotar todo su potencial.

Tal fue la apuesta del club de Núñez por Carrascal que tras cumplir su préstamo de un año a cambio de 500 mil euros, decidió hacer uso de la opción de compra que dispuso el Karpaty de Ucrania y adquirió el 90% de su ficha a cambio de 2,5 millones de la moneda europea en enero de este año. Fue así que firmó un contrato con la entidad hasta junio de 2022 y una cláusula de rescisión de 20 millones de euros.

Teniendo en cuenta el mal presente económico del mundo del fútbol en general y sobre todo en Argentina, River no vería con malos ojos desprenderse del colombiano siempre y cuando reciba una oferta seductora. El medio antes mencionado plantó la posibilidad de que esta transacción sirva como parte del posible retorno de Gonzalo Higuaín, a quien se lo vinculó con La Banda en el último tiempo.

De esta manera, el interés de la Vecchia Signora se suma a los ya conocidos Fiorentina, Ajax y el Besiktas de Turquía por el futbolista.

Hace unos días, quien se refirió a la calidad del joven de River fue Antonio Cassano. El ex jugador italia se deshizo en elogios para con el cafetero: “El que puede marcar seriamente los próximos años del fútbol es Jorge Carrascal, es un monstruo”, aseguró en un vivo de Instagram. Otro que le tiró flores a su compatriota fue Carlos Valderrama, quien en una entrevista sostuvo: “Es un jugador distinto, es que ya está para jugar, se está demorando para jugar en River. Tienen que tirarlo ya porque está para jugar en cualquier parte”.