Juventus rescató un empate sobre la hora

Compartir

Linkedin Print

Juventus no levanta. Se nota que quiere, pero no puede. La intención de ser ese equipo que dominó el fútbol italiano durante casi una década está presente en la ambición del club, que gasta y gasta cada mercado de pases. Sin embargo, no se logra ver reflejado en la cancha. En este caso, en un partido cargado de polémicas, rescató un empate sobre la hora frente a Bologna, que terminó con dos hombres menos. Fue 1-1 (goles de Vlahovic y de Arnautovic) en la fecha 33 de la Serie A y sumó un punto. No obstante, las sensaciones con las que los jugadores se retiraron de la cancha no fueron las mejores.

Si bien la Juve pudo ganarlo en los minutos finales, el rendimiento del equipo durante los primeros 60 no pasó de lo magro. Una actuación sin demasiadas luces. Tanto es así que apenas había generado peligro sobre el arco rival. De hecho, el austríaco Arnautovic aprovechó una desatención en el fondo (Chiellini lo habilitó) y marcó el 1-0 parcial, tras esquivar al arquero para mandar la pelota al fondo de la red. Desde entonces, la visita se replegó para soñar con algún contra ataque, pero no consiguió su objetivo, sino todo lo contrario.

Juventus, sin demasiadas armas, lo acorraló en el arco, llenó el área de centros y el serbio Vlahovic conectó una pelota para marcar el 1-1. Y hasta tuvo un tiro en el travesaño. Más allá de todo eso, la polémica se instaló cuando todavía el partido estaba 1-0 y Morata se metió en el área y fue derribado por Adama Soumaoro. El árbitro, que en un principio no había sancionado nada, fue llamado por el VAR y cobró tiro libre (cuando parecía adentro del área) y sacó roja al defensor por último recurso. Esta situación trajo la bronca de Bologna, que reclamó un codazo del delantero español en la jugada previa. Tan vehemente fue la protesta, que el árbitro -cansado- le mostró la roja a Gary Medel. Nicolás Domínguez, ex Vélez, ingresó en los últimos minutos para intentar ayudar a su equipo a resistir la victoria, aunque no surtió efecto.

El partido de Dybala

Paulo Dybala se encuentra disputando sus últimos partidos con la Juventus: todo parece indicar que no seguirá después del 30 de junio, cuando se le termina el contrato. El Diez no forma parte del proyecto del club, que se está reconstruyendo con varios jóvenes. Y frente a Bologna no tuvo un buen partido: perdió algunas pelotas, no logró desequilibrar en los metros finales y fue reemplazado a mitad del segundo tiempo. Eso sí, metió algunos pases interesantes, aunque no terminaron en nada.

El flojo presente de la Juve

Juventus quedó ubicado en la cuarta posición con 63 puntos, a ocho del puntero Milan y a seis de Inter, que tiene un encuentro menos jugado. Con 15 por disputar, todo parece indicar que se despidió de la pelea por el Scudetto y que solo un milagro lo deja con vida para soñar con un nuevo título. Además, Roma si gana este domingo frente a Napoli quedaría a tres unidades de arrebatarle la clasificación a la próxima Champions, torneo clave por el tema deportivo y, principalmente, económico.

Compartir

Linkedin Print