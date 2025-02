K-pop: Key confiesa que pensó en dejar SHINee tras la muerte de Jonghyun

El miembro de SHINee, Key, se sinceró sobre su desaparecido compañero de grupo Jonghyun.

El 12 de febrero se estrenó un nuevo capítulo del show “You Quiz on the Block” de tvN. En esta ocasión los invitados fueron el integrante de SHINee, Key, junto a su madre Kim Sun Hee.

El capítulo, titulado “Familia Milagrosa”, abordó el tema de la familia pero el cantante también se dio el tiempo de hablar de su carrera artística. “Entrené por 3 años y llevo 17 años activo en SHINee. En total llevo 20 años en esta industria”, dijo Key.

También recordaron su carrera en SHINee y cómo le afectó personalmente la partida de Jonghyun. “Estaba totalmente conmocionado en ese momento. Me cuestioné muchas cosas. ‘¿Qué estoy haciendo?’ ‘¿Debería darme por vencido?’. Considere renunciar a todo”, asegurando que considero dejar SHINee y la industria musical.

El cantante reveló lo importante que fue hacer el concierto de Tokyo Dome con el grupo en 2018, siendo de las primeras presentaciones que SHINee hizo sin Jonghyun. “Yo estaba roto por completo. Pero ir y cantar en el show de Tokyo Dome fue nuestra forma de afrontar juntos nuestra pérdida. Lo sentimos como nuestro momento para honrar a Jonghyun”, aseguró. Y agregó: “Habría sido imposible continuar sin despedirlo. Así fue como queríamos recordar su corta pero brillante juventud”.

Key también compartió cómo mantiene a Jonghyun en su memoria. “Cada año cuando se acerca su cumpleaños o nuestro aniversario de debut lo extraño mas y me dan ganas de verlo”, explicó. “Cuando grabamos como SHINee sin Jonghyun siempre pienso: ‘Él hubiera hecho un gran trabajo cantando esto’. Siempre se aparece en mis sueños cuando practico“, dijo.

Y finalizó diciendo: “También lo siento cuando hacemos reuniones de grupo, él no hace nada. Solo está allí con nosotros. Cuando practicamos Jonghyun también está allí. Siempre somos cinco. Siempre lo seremos”.