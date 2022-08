Karim Benzema fue elegido el mejor futbolista del año por la UEFA

Compartir

En la misma ceremonia que se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos para la próxima edición de la Champions League, la UEFA aprovechó una vez más el evento para hacer la entrega de premios correspondiente al torneo pasado que terminó con el trofeo en las manos del Real Madrid tras vencer al Liverpool en París.

En el Centro de Congresos Haliç de Estambul, el ente rector del fútbol europeo consideró que Karim Benzema fue el mejor futbolista del año tras lo realizado con el conjunto merengue a lo largo de la competencia, en la que los de Carlo Ancelotti protagonizaron épicos partidos ante el PSG, el Chelsea y el Manchester City en las fases eliminatorias previas a la gran final.

Junto al francés, también estaban nominados el arquero belga Thibaut Courtois (Real Madrid) y su compatriota del Manchester City, Kevin De Bruyne.

El delantero galo fue nombrado el mejor Jugador de la Temporada (MVP) de la UEFA Champions League 2021-22 después de conducir como capitán a su equipo a la decimocuarta conquista de la Orejona. A nivel individual es su quinta copa y en ésta edición fue el goleador del certamen con 15 tantos.

“No es solo un gran delantero, sino que es un futbolista muy completo que se brinda en virtud del equipo. Él es muy gran amigo, pero no juega en el equipo por mi amistad con él, sino que es un grandísimo jugador. El fútbol tiene la suerte de poder observar a un jugador como Karim”, dijo Carlo Ancelotti en el evento.

En la misma gala también se entregaron otros premios como el del mejor entrenador del año. Éste galardón fue para el estratega de la Casa Blanca quien integró la nómina con el alemán Jurgen Klopp (Liverpool) y el catalán Pep Guardiola (Manchester City).

A su vez, también fueron premiadas Alexia Putellas, como la mejor Jugadora del Año de la UEFA, en tuna terna que compartió junto a Beth Mead y Lena Oberdorf, y la neerlandesa Sarina Wiegman como la Entrenadora del Año de la UEFA en el fútbol femenino, quien estuvo nominada junto a Sonia Bompastor y Martina Voss-Tecklenburg.

“Mi papel para promover el fútbol femenino es el mismo que tiene el equipo. Todos los trabajadores del club y de la Selección me ayudan a seguir aprendiendo. No hago otra cosa que hacer lo mejor que pueda para seguir ganando y que la gente se emociones con los partidos”, deslizó la española del Barcelona.

