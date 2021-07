Karina Gao compartió diferentes experiencias con la maternidad: “Que lindo volver a vivirla de otro modo”

Compartir

Linkedin Print

El pasado 29 de abril y tres meses después de haber estado en coma por una complicación en su cuadro de coronavirus, Karina Gao dio a luz a Teo. La llegada del tercer hijo de su matrimonio con el francés Dominique Croce fue vivida por la familia como un verdadero milagro. Y, ya sea por esto o por los siete años que pasaron entre en nacimiento de sus mellizos, Simón y Benjamín, y el de este bebé, lo concreto es que la cocinera de Flor de equipo está viviendo este nueva maternidad de una manera completamente diferente.

Sin ir más lejos, Karina y su marido decidieron disfrutar de una salida familiar y ella aprovechó las imágenes para hacer una reflexión sobre la relación que mantiene con sus hijos. “Matenar puede ser totalmente diferente con el transcurso del tiempo. Con Teo, claramente, las cosas son distintas. ¡Nos animamos a salir a pasear antes de los 3 meses y con los mellis no nos animamos ni a asomarnos al balón!”, comenzó diciendo la chef.

Y luego continuó: “Lo tenemos a upa todo el tiempo y con los mellis teníamos terror que de se acostumbren al upa y no nos alcanzaran las manos. Nos relajamos en el día a día. Con los mellis la casa era un laboratorio de última línea, todo esterilizado, y nos asegurábamos de que no entrara ni una mosca… Ahora nos relajamos con las temperaturas, y andamos sin medias y poco abrigados en casa, y con los los mellis era casi un sauna seco…”.

En ese sentido, Karina se mostró feliz. “Pensamos y nos reímos…Qué lindo poder volver a vivir (la maternidad) de otro modo”, dijo dando a entender que ahora sí está pudiendo disfrutar de su bebé. Ya sin tantos miedos, después de haber criado a dos niños y de haber pasado por la situación más difícil que se hubiera podido imaginar durante el embarazo…

Hace pocas semanas, invitada a PH, Podemos Hablar, la cocinera habló del momento que le tocó vivir cuando estaba internada y le avisaron que debían inducirla al coma para intubarla. “Yo pensé que no me iba a despertar… A Nacho, mi obstetra, le dije: ‘Cuidame al bebé’. Él me decía que nos íbamos a ver después, pero yo ya me estaba despidiendo”, confesó.

Y luego contó que decidió grabar un video para que sus hijos lo vieran en caso de que ella no pudiera superar la situación. “Les pedí perdón porque no los iba a poder acompañar en nada en la vida. Y les dije que tenían suerte de tener al padre que tienen. Me despedí de mi marido y le dije que haga su vida, que se case de nuevo, porque si es por él, se iba a quedar viudo toda la vida”, relató sobre el contenido del mismo.

Karina contó también que, al principio, Dominique no era del todo consciente de la gravedad de su cuadro: “Él no caía. Es ingeniero, muy científico. Para él, intubar era para mejor porque el médico se lo había asegurado”, explicó. Pero la situación empeoró tres días después, cuando su estado pasó a ser crítico. “Ahí quebró”, agregó. Entonces la tuvieron que colocar boca abajo, a pesar de su embarazo avanzado, porque la oxigenación no llegaba y los valores no eran alentadores. En total fueron treinta días de internación, de los cuales doce los pasó en coma.

Compartir

Linkedin Print