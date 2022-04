Karina Jelinek habló de la posible llegada de un bebé: «Ya está, viene en camino»plantado

Compartir

La modelo confirmó que está en proceso de convertirse en madre a través de un vientre subrogado, pero no quiso ahondar en detalles

El pasado 22 de marzo, Karina Jelinek cumplió 41 años y lo celebró con sus amigos íntimos en la ciudad de Miami. Pero este sábado, en su regreso a Buenos Aires, la modelo y conductora decidió hacer otra gran fiesta con sus familiares y seres queridos, entre los que se encontraba su actual compañera, Flor Parise, en su casa de Nordelta.

“¿Qué deseos pediste en este cumpleaños?”, le preguntó un notero de Socios del espectáculo (ElTrece), el ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. “Pedí que sean todos felices”, respondió la modelo y explicó que está muy contenta por haber sido convocada como co-conductora del clásico programa La Jaula de la Moda en su versión internacional.

“¿El proyecto de ser mamá también es un deseo?”, le consultó entonces el cronista. “Ya está, viene en camino, no quiero hablar mucho hasta que no se concrete, es algo muy personal, pero ya está…”, le contestó Jelinek, muy emocionada por la posible llegada de su bebé. Aunque, en diálogo con Teleshow, dejó en claro que para ese proceso todavía falta bastante. Y que por el momento no tiene intenciones de casarse. “Capaz que lo dije en broma”, aseguró.

Cabe recordar que desde hace tiempo Karina viene manifestando su deseo de convertirse en madre. En febrero de 2021, hizo referencia al tema a través de sus redes sociales. Todo surgió a partir de un tuit del periodista Tomás Dente: “¡¡¡Atención!!! Karina Jelinek desde el exterior está considerando alquilar un vientre y ser MAMÁ”.

La conductora acusó recibo y replicó el tuit del periodista: “Pronto daré información más sobre este tema que me llena de emoción gracias por los hermosos mensajes y apoyarme en este sueño personal”. Más tarde, en junio de 2021, habló con mayor profundidad sobre sus deseos de tener un bebé cuando fue invitada al programa PH, Podemos Hablar (Telefe), conducido por Andy Kusnetzoff.

En aquel programa, Karina comenzó relatando que contempla diferentes alternativas para ser mamá. “Me gustaría adoptar, porque hay tantos niños que no tienen donde ir y necesitan un hogar; o alquilar un vientre también, ¿por qué no? Me gustaría tener muchos hijos, seguramente ya se va a dar. Estoy en eso”, señaló la cordobesa.

Luego, Andy le preguntó cómo era el mecanismo en el caso de que se decidiera por la segunda opción. “Es un proceso que estoy haciendo, me va a ayudar una amiga que va a poner el vientre”, explicó la modelo. Y reveló sus ganas de hacerlo en el país.

A partir de allí, el debate giró sobre la posibilidad de subrogar en Argentina, algo que no está permitido según la legislación actual. En este punto, la conductora contó que no estaba en condiciones de llevar adelante su embarazo. “¿Es algo físico o algo emocional?”, le preguntó Andy. “Ambas cosas, pero prefiero guardármelo por el momento”, replicó Jelinek.

Por último, reveló que estuvo charlando con sus amigas sobre la posibilidad de criar juntas al futuro bebé. “Seríamos como tres mamás, porque vivo con unas amigas y todas nos cuidaríamos, también la que me peina” bromeó. Y se puso más seria para cerrar: “Como no sé mucho, me estoy asesorando con Ana (Rosenfeld) y lo quiero tener acá. Y adoptar también, está bueno traer hijos al mundo”.

