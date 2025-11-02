Karina, «la Princesita» actuará en Chaco

La reconocida cantante de cumbia Karina “La Princesita” regresa a Resistencia para brindar un show inolvidable el viernes 7 de noviembre, a partir de las 22, en el Micro Estadio Sarmiento. Las entradas anticipadas se encuentran disponibles en www.butacauno.com.ar

Con una trayectoria de más de 20 años en la música, la artista se presentará en la capital chaqueña con todos sus éxitos y la energía que la consagró como una de las referentes indiscutidas del género. La velada contará además con la participación de bandas locales, food trucks y servicios para disfrutar de una noche única.

Cabe recordar que Karina inició su camino musical en 2004 y rápidamente se convirtió en un fenómeno popular. Con varios Premios Carlos Gardel y el Premio Konex como Mejor Artista de la Década, ha pisado escenarios emblemáticos como el Teatro Colón, el Gran Rex, el Luna Park y el Movistar Arena, compartiendo presentaciones con figuras como Pimpinela, Luciano Pereyra, Marta Sánchez, Soledad Pastorutti y Los Palmeras.

En 2022 se presentó por primera vez en el Movistar Arena con entradas agotadas, reafirmando su vigencia y su conexión con el público. Desde entonces, no ha dejado de subir al escenario, alternando con apariciones streameras y televisivas, siendo la de LA VOZ, EL REGRESO la más recordada por haber consagrado al cantante formoseño, Lea Colman con el pasaje a las instancias decisivas del reality musical más visto del país.

Ahora, los seguidores del NEA tendrán la oportunidad de disfrutar en vivo de una de las voces más queridas de la música tropical.