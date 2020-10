Karina la Princesita explicó por qué no hace la cuarentena con su hija: “Tiene problemas respiratorios y dos veces por año la internan”

Compartir

La cantante fue criticada por no afrontar la pandemia de Covid-19 junto a Sol y argumentó el importante motivo.

Cansada de ser blanco de críticas y cuestionamientos, Karina la Princesita explicó con claridad la profunda razón por la cual no está conviviendo con su hija Sol, fruto de su amor pasado con El Polaco, en plena cuarentena y pandemia de coronavirus.

“En un programa juzgaban mi decisión de que mi hija esté con mi mamá. Decían ‘¡¿cómo pudo dejarla con la mamá?!’. Pero el tema es el siguiente: cuando empieza todo esto (de la pandemia), yo había llegado de un viaje de estudios y mi hija se queda con su papá el primer mes. Después ya nos pudimos unir. Pero cuando yo empecé a trabaja, (con el Polaco) quedamos que se iba a quedar con él. Después el papá de Sol recibe la propuesta de MasterChef y dijimos que si vamos a estar en contacto con gente, porque Sol tiene problemas respiratorios, broncoespamo, desde que nació. A los 14 días (de nacer) fue su primera internación y dos veces por año la internan, dijimos que esté con mi mamá”, argumentó la cantante y jurado de Cantando 2020, en Agarrate Catalina por La Once Diez.

Luego, Karina detalló que el malestar de su hija es hereditario, dado que ella también posee dicha afección pulmonar: “Yo toda la vida me la pasé internada por problemas respiratorios, por eso me pareció lo mejor que esté con mi mamá, que no esta trabajando”.

En ese marco, Catalina Dlugi puso en escena que, días atrás, El Polaco dio covid positivo, y Karina La Princesita se mostró satisfecha por la decisión tomada para cuidar a su hija en plena pandemia: “¡Yo tengo una tranquilidad con esta decisión! Además hay mucho asintomático”.