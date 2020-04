Karina, La Princesita, recordó su relación con el Kun Agüero: «Quedé espantada»

Compartir

Karina, “La Princesita”, tuvo dos relaciones que marcaron su historia amorosa. La primera con el papá de su única hija, Sol, “El polaco”, con quien terminó en una relación conflictiva, pero que con los años supieron armonizaron por el bien de la niña, y hoy mantienen una tranquila convivencia de padres. Y con Sergio “Kun” Agüero, con quien la cantante quedó dolorida, tras varios años de relación y por quien Karina postergó su carrera musical.

Lo cierto es que, a pesar de que el futbolista rehízo su vida amorosa, para Karina el olvido no fue tan fácil, y todavía se mantiene sola, sin ninguna pareja, tras la ruptura con Agüero: “Quedé espantada y no volví a tener nada estable, no estuve de novia nunca más. No quise”, dijo la cantante en diálogo con Catalina Dlugi en La Once Diez/Radio de la Ciudad.

“Ando medio rara. No sé ser novia, no sé tener una relación seria”, señaló Karina. «La vida que tuve me hizo ser dependiente emocional. Pero estoy aprendiendo de a poco y tal vez esté preparada este año. Creo que un poco más de estar sola y de aprender de mí, me va a dejar lista para volver al amor. Estoy frenando muchas cosas por miedo. Falta un poquito mas y ya estaría, igual me gusta estar un poquito sola”.

La cantante llegó hace pocos días de un viaje, por lo que tuvo que quedarse en su casa en cuarentena obligatoria, donde estuvo sola, lejos de Sol: “Uno trata de poner la mente en positivo y tratar de usar esto para provecho de uno mismo, de las familias. Estoy haciendo la cuarentena sola, mi hija esta con el papá, yo viajé antes de todo esto a New York a estudiar, y cuando volví dejé a mi nena y me fui, y en la mitad pasó esto y pude volver justo con todos los cuidados, ayer fue mi día 14 y estoy bien, aunque igual no salgo de mi casa”, añadió “La Princesita”, que asegura que su apodo “me da cierta incomodidad” porque ya se siente grande para seguir usándolo.

Karina habló también de la vida dura que tuvo desde que fue chica y de la violencia a la que fue sometida en varias ocasiones: «Desde que fui chica no descansé de la violencia, me acostumbré a eso. Recién estoy descubriendo qué cosas son normales”. Y contó un episodio sufrido de adolescente cuando “un hombre desconocido en la calle a la salida del colegio me quiso meter en un auto y abusarme, pero me pude escapar. Estas cosas sucedieron desde antes, ahora se puede hablar, más libremente. Pero pasaba que las mujeres denunciábamos y no nos creían. Fue terrible”.

“Pero después de tanto que pasé estoy descubriendo qué cosas son normales y cuáles no. Naturalicé toda mi vida la violencia y recién en estos últimos años estoy describiendo una vida sana y normal y me siento fuerte”, sostuvo, al tiempo que señaló que trata de advertirle ciertas situaciones a su hija para que no le suceda lo mismo: “Yo con mi hija hablo de todos estos temas, incluso de pedofilia, está bueno que conozcan, para saber de qué defenderse y a qué cosas se enfrentan. Si bien nosotros con el padre tenemos todas sus redes en nuestros celulares, es importante que ella sepa todo lo que pasa”.

Karina habló de su paso por el Bailando, programa del que aseguró que “no volvería», ya que “exponerse cansa mucho”. Y agregó: “Me quejé de algo que me sucedió a mí, nada más. Pero después entendí cómo era y me callé la boca. Todavía soy un poco ilusa en muchos ámbitos. Desde un principio supe que iba a ganar Nico -Occhiato-, no importa quien ganó, solo pensé lo que me pasó a mí por los votos. Terminó y desaparecí porque me sentí rara, soy muy transparente, muy justa y honesta”, sostuvo. “Lo bueno es que pude hablar con la gente del programa y entendí que todo es muy buena onda, pero esto es así y es parte de eso”.

Ante la consulta de si volvería al programa, Karina sentenció: “No me dan ganas, la pasé muy bien, disfruté, pero considero que ya lo hice y ya está, el exceso de mostrarme cansa, no es en contra del programa, es personal”, dijo.

En cuanto a su relación con Flavio Mendoza, Karina señaló que el coreógrafo “me ayudó mucho en lo profesional y en lo personal, me dio mucha valentía”, cerró la cantante.