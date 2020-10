Karina La Princesita se enojó porque Yanina Latorre la tildó de ‘ignorante’ ¡y tuvo respuesta!: “Que googlee el término”

Compartir

El brutal sincericidio de Karina La Princesita en Cantando 2020, tras decir sin pudor que no sabía qué era El Club del Clan, grupo del que Carmen Barbieri interpretó una canción en el certamen, generó que Yanina Latorre la fulmine con su análisis.

“Yo no tenía ni idea qué era El Club del Clan. Googlee rápido y agradezco la ayuda de Oscar Mediavilla. Me parece que está bueno que yo no lo conozca, porque hay mucha gente que tampoco lo debe conocer y fue una fiesta. Me gustó”, dijo la jurado del Cantando, asumiendo que no ubicaba el repertorio.

Analizando la devolución de la cantante, Latorre disparó en LAM: “Todos sabemos qué es El Club del Clan, pese a no ser contemporáneos. No estuvo bien. Después se ofende cuando se meten con la cumbia. No estuvo bueno lo que dijo”.

Acto seguido, Maite Peñoñori pidió la palabra para compartir el audio que le mandó Karina, replicando que Yanina la haya calificado de “ignorante”. “No le gustó que la traten de burra”, dijo la panelista y cronista. Y Latorre acotó: “No le dijimos que era burra, hablamos de esto y de que se ofende con los que no conocen la cumbia y los fanáticos de El Club del Clan se pueden ofender que ella desmereció a El Club del Clan”.

Con el aval de Ángel, Peñoñori le dio play al descargo por WhatsApp de La Princesita: “¿Me metí en un lío sola porque podría haber googleado? Sí, googleé, pero la grilla del programa me la pasaron ahí. Hoy pedí que me la pasen antes para poder googlear con anticipación, porque googlear voy a googlear igual. No es que soy burra o ignorante. Soy joven. Aparte no es algo que se consumía en casa. Yo soy una cantante actual, si les pregunto por Cazzu o Nicki Nicole, ¿saben de sus comienzos? Por no conocerlos no son ignorantes, simplemente no conocen porque no lo consumen. Son distintas generaciones. Uno no es ignorante por no saber esas cosas. Como ustedes no son ignorantes por no conocer cosas mías o de cantantes más actuales. No se consume y punto”.

Atenta a la reacción de Karina La Princesita, Yanina Latorre le respondió con contundencia, explicando su calificativo: “Le podemos contestar que googlee el término ignorancia. Yo soy ignorante en un montón de temas. Me hablás de física y no tengo idea, soy ignorante en la materia. Me hablás de Cazzu, soy ignorante en la materia. No es una ofensa. Ser burro es una cosa, pero no es lo que se dijo acá. Y ser ignorante no es ofensivo. Yo soy ignorante en un montón de materias que desconozco porque uno es ignorante hasta que agarra conocimiento. Decir que tenés ignorancia en un tema, no es faltarte el respeto”.