Karina La Princesita tiene un nuevo amor

Desde que se separó de Sergio Kun Agüero, en 2017, Karina La Princesita no volvió a presentar públicamente a una pareja. Ocurre que, según su testimonio, los cinco años que estuvo de novia con el futbolista le sirvieron para entender que no quería mostrar su vida privada en los medios de comunicación.

En estos tres años hubo muchos rumores de nuevos romances, pero la cantante se encargó siempre de desmentirlos, a pesar de que algunos, incluso, se intentaron probar con foto de ellos dos. “Es un amigo”, se limitaba a decir cada vez que aparecía material.

En las últimas horas, comenzó a sonar fuerte la versión de que la ex pareja de El Polaco -con quien tuvo a su hija Sol- estaría comenzando una nueva relación con Nico Furman, un físico de 38 años que también es cantante y participó del certamen de música Los Elegidos en 2015, en donde conoció a la artista que fue a hacer un reemplazo por aquel entonces.

Furman es oriundo de Bariloche, trabaja como docente universitario y entre sus distintos proyectos, formó parte de la construcción del satélite Arsat-1. La encargada de revelar este romance fue la panelista de Bendita Vicky Braier -popularmente conocida como Juariu- al descubrir una serie de coincidencias.

Karina y Nico compartieron una transmisión en vivo de Instagram a fines de septiembre y desde entonces intercambiaron visitas a sus respectivas casas. Incluso la cantante realizó otro vivo desde el hogar del físico, transmisión que quedó al descubierto por las cortinas.

Por otro lado, fue la propia hija de la cantante quien la mandó al frente durante otra transmisión en vivo de Instagram que estaban haciendo juntas y en la cual la adolescente leyó un mensaje que recibió en la red social y que hacía referencia a la nueva relación. “Tu madre se enamoró de Nico”, reprodujo y provocó la risa de La Princesita.

Una vez que todo salió a la luz, fue la jurado del Cantando 2020 quien decidió expresarse y aclarar su situación sentimental. “No estoy de novia, pero estoy bien. Estoy charlando con alguien. No tengo novio todavía”, afirmó a través de un mensaje en sus redes sociales.

Sin embargo, en la emisión del jueves del Cantando 2020, la cantante tuvo un ida y vuelta con los conductores del certamen en el cual habló sobre su nueva relación. “¿Baila bien tu novio?”, le preguntó Ángel De Brito a Karina, que estaba dispuesta a dar su devolución.

“No tengo novio”, intentó persuadir la jurado. “Bueno, Nico Furman…”, deslizó el periodista. “No sé cómo baila, no he salido todavía pues pandemia”, continuó la cantante. Atenta a las declaraciones de La Princesita, Laurita Fernández intervino en el ida y vuelta y le consultó si el físico ya le había propuesto ser la novia.

“¿Hizo la pregunta?”, quiso saber la conductora del certamen de LaFlia. “No, hay que esperar a que pase todo esto”, respondió Karina. “¿Y por qué no la hacés vos la pregunta?”, insistió la bailarina. “No, ni en pepe. No me gusta”, indicó la cantante que dio por finalizada la conversación al ir “a lo importante” y finalmente dar la devolución.

