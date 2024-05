Karina Rabolini e Ignacio Castro Cranwell próximos a convertirse en marido y mujer

En las últimas horas trascendió la noticia de que Karina Rabolini e Ignacio Castro Cranwell se preparan para dar un importante paso en su relación después de ocho años de noviazgo: darán el sí en el altar. Ángel de Brito fue el encargado de revelar la noticia, al aire de LAM (América TV) tras conversar con la propia modelo, quien compartió detalles sobre los planes de la pareja.

Apenas se conoció la información y en diálogo con Teleshow, Ignacio Castro Cranwell, pareja de Karina Rabolini desde casi un década, se mostró sorprendido por la repercusión que tuvo la noticia del casamiento ya que ambos mantienen un perfil bajo. “No somos una pareja mediática. Karina está retirada desde hace mucho. Ya no quiere salir más en portales ni revistas”, dijo confirmando que su futura mujer se alejó de las redes sociales y los medios masivos.

Además, acerca de la decisión de dar este paso en el vínculo, entre risas y con buena predisposición explicó que “después de tantos años juntos decidieron ‘emprolijar’ la situación”. También, sobre el festejo, aclaró que será algo más bien “íntimo”. “No llegamos a 80 personas. Vamos a hacer un brindis con nuestra familia y amigos de toda la vida”, explicó y prefirió no dar más detalles.

El romance entre ambos nació en 2016 pero ellos se conocieron un año antes y fue la política la que los presentó en 2015 cuando Rabolini aún estaba en pareja con Daniel Scioli en medio de su lucha política para llegar a la presidencia. Algunos allegados sostienen que por tanto trabajo y horas dedicadas a la vida partidaria provocó un desgaste en la relación. Al tiempo la modelo y el expolítico se separaron por segunda vez ya que ya lo habían hecho durante tres años en 1998.

¿Y cómo lo conoció a Ignacio? Mientras aún estaba con Daniel, Karina conoció a Castro Cranwell cuando aceptó ser el jefe de prensa del exgobernador de Buenos Aires. Allí compartieron reuniones, trabajos y pensaron estrategias de campaña para Scioli. Al año de eso, por el 2016 con Karina ya separada, comenzaron a ser amigos, y con el tiempo se transformó en algo más que un vínculo amistoso.

Cabe destacar que si bien no fueron pareja durante el 2015, pasaron mucho tiempo juntos compartiendo reuniones, viajes laborales, jornadas políticas y eventos de campaña. En ese tiempo, según algunas versiones periodísticas él se habría “transformado en la mano derecha de la ex modelo, volviéndose confidentes”.

Ya en el 2016 Karina abandonó La Ñata, residencia que compartía con Daniel para refugiarse en Nordelta. Además, tomó la decisión de alejarse de las redes sociales y canalizó sus energías en su empresa de cosméticos homónima, dedicándose por completo a su desarrollo empresarial.

Después de revisar lo proporcionado, Ignacio, por su parte, también se separó en el 2016 de su mujer María Grazzini quien es además la madre de sus tres hijos, y se mudó a Nordelta, donde actualmente comparte la vida con Rabolini con quien se casará próximamente en un festejo íntimo.

Así la cosa, tras varios meses saliendo llegó la confirmación del romance durante unas vacaciones en familia el Cerro Bayo. Fue el 1° de agosto de 2017 cuando se hizo pública la primera imagen de Rabolini y Castro Cranwell como pareja y a partir de allí ya no se ocultaron más, aunque ambos tienen un perfil muy bajo.

Una vez que el romance trascendió, la pareja comenzó a hacer planes y a tener apariciones más frecuentes en eventos e incluso comenzaron a mostrarse en las redes sociales de él ya que ella mantiene su vida lejos del mundo digital. Además, hicieron varios viajes juntos tanto en el país al Sur, las Cataratas del Iguazú, por la Costa Argentina, entre otros destinos. Incluso, en varias oportunidades se los pudo ver disfrutando del río Paraná en Tigre, a bordo de una lancha, o comiendo en algún restaurante con amigos o familiares.

Hace ocho años, que la pareja comparte una vida en común, y están por dar un paso muy importante en la relación. En las próximas horas, contraerán matrimonio. Será una ceremonia privada e íntima.