Katopodis anunció que este año se duplicará inversión en Obras Públicas

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, anunció en Santa Fe que la cartera que conduce duplicará este año la inversión realizada en 2021, que llegó a los 500.000 millones de pesos, y lo atribuyó a haberse librado de «esa tremenda mochila de la deuda que nos dejaron».

Katopodis realizó el anuncio en el acto que el presidente Alberto Fernández encabezó en la ciudad de Santa Fe con motivo del inicio de las obras de ampliación de las plantas potabilizadoras de Aguas Santafesinas S.A (ASSA) en la capital provincial y Granadero Baigorria.

«Cuando llegamos, nuestro ministerio tenía un presupuesto de 133 mil millones. En 2021 terminamos ejecutando más de 500 mil millones en obras en todo el país, y este año estamos garantizando duplicar esas inversiones», dijo Katopodis.

El funcionario afirmó se trató de una «decisión» a partir de que debieron «sacarse esa tremenda mochila de la deuda (con el Fondo Monetario Internacional) que nos dejaron».

«Y no estaba ninguna de estas obras en esa deuda, porque si no estas obras estarían realizadas, inauguradas. Fue una decisión del Presidente que la obra pública no sea parte de la negociación (con el FMI), que la obra pública no sea una variable de ajuste como fue en otros momentos de la Argentina», completó.

Katopodis dijo que las obras de Santa Fe se enmarcan en las respuestas que se están dando en esa materia en todo el país, «con más de 1700 obras de agua y saneamiento».

«Es una prioridad achicar esta brecha, que es uno de los pisos de dignidad que necesita cualquier familia: tener el agua en la puerta de su casa», agregó.

También comparó la actual gestión con la administración del expresidente Mauricio Macri, quien, dijo, «aumentó la inversión en la ciudad de Buenos Aires el 2592%, cuando la mayoría de las provincias, como esta, fueron postergadas».

«Hoy en esta provincia estamos invirtiendo 147 mil millones de pesos en obras que están en ejecución o por iniciar. Es casi el 300% más de lo que tenía en inversión del Gobierno nacional», precisó.

Katopodis se manifestó conforme «por estar cerca de llegar a las 5 mil obras en todo el país» y dijo que la obra de Santa Fe «es una muestra muy clara de cuál es la prioridad con que el Gobierno y el Presidente está marcando la agenda de inversión pública e infraestructura».

Compartir

Linkedin Print Whatsapp