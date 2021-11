Katopodis aseguró que «el Gobierno estará presente en las calles»

Compartir

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, afirmó que «en los próximos dos años» el Gobierno nacional estará «presente en las calles y muy concentrado» en la resolución «de los problemas que tiene Argentina» con el propósito de «cambiar y mejorar la vida a la gente».

Tras el masivo acto por el Día de la Militancia en el que el presidente Alberto Fernández relanzó la gestión del Gobierno nacional, luego de las elecciones legislativas del pasado domingo, Katopodis consideró que «esa concentración marca que hay una fuerza política que está firme y que tiene muy en claro el rumbo».

Por eso, «en esta nueva etapa del Gobierno que convocó el Presidente vamos a recorrer los próximos dos años con un gobierno en la calle y dando los debates de cara a la gente para que también se involucren los ciudadanos de a pie porque en Argentina se están dirimiendo dos modelos de país muy distintos».

En diálogo con El Destape Radio, el funcionario señaló que «estamos empezando una nueva etapa que está marcada por un camino de recuperación que tiene que ser visible y palpable en la vida de la gente, algo que no ocurrió en la velocidad que queremos, pero es obvio que el camino de la recuperación comenzó».

«Este tiempo no va a ser fácil y se tendrán que tomar decisiones que se deberán respaldar luego con la fuerza popular y para eso necesitamos reagrupar nuestras fuerzas y gestionar y gobernar generando un mayor compromiso de la militancia», apuntó.

En ese sentido, resaltó: «Hay que reagrupar la fuerza propia y generar una discusión para que los ciudadanos puedan tomar conocimiento de lo que se está discutiendo».

A la hora de plantear un objetivo a futuro, el funcionario señaló: «El tema del Fondo Monetario Internacional no tiene que ser el eje principal, sino que lo primordial es como generamos laburo y por eso primero tenemos que generar las condiciones para que la economía se pueda recuperar y se afirme un modelo de producción y trabajo».

En relación al repunte del oficialismo en las elecciones generales respecto a las PASO, el exjefe comunal de San Martín dijo que «la remontada del domingo fue un trabajo muy importante de 40 días junto a la acción de los intendentes en el marco de un pronóstico apocalíptico ya que desde la oposición nos daban por muerto».

«El Gobierno cambió la marcha y volvió a enfocar porque el presidente nos planteó a todos tener mucha más cercanía, mucho mayor compromiso con el territorio con el que ya teníamos», subrayó

