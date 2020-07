Katopodis: “La grieta se cura gobernando mejor”

Compartir

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, sostuvo hoy que el presidente Alberto Fernández “tiene muy claro que la grieta se cura gobernando mejor” y resaltó la convocatoria presidencial de ayer para un “gran diálogo social”, lo cual es una “tarea de todos” los sectores.

Al referirse al discurso que brindó ayer el presidente Fernández, con motivo del 9 de julio, Katopodis destacó que su convocatoria fue “muy importante”, ya que dijo que “con discurso único no se gobierna más, se sale con un gran diálogo social pero esa tarea es entre todos”.

En declaraciones a radio La Red, Katopodis dijo que Argentina “cae muy rápido en la grieta” y afirmó que “el Presidente tiene muy claro que la grieta se cura gobernando mejor”.

En ese marco, afirmó que el empleo “es el objetivo a cuidar” por el Gobierno nacional y puso de relieve la importancia de la obra pública en la reactivación de la economía, a la vez que afirmó que en “buena parte del país está normalizada” la actividad del sector con más de 270 proyectos.

Tras recordar que en estos últimos meses se construyeron 12 hospitales modulares equipados, Katopodis sostuvo que “la gente pide poco: pide que la cuiden, que la protejan de logros que no se entienden, de anuncios que no se concretan, que no hagamos grandes anuncios sino que resolvamos los problemas de la Argentina uno a uno”.

“El Presidente está enfocado en eso. Sabe que el momento de esta pandemia hoy es crítico: ese momento llegó de la mano del invierno pero hay una definición del Gobierno que es sostener la cuarentena el tiempo que sea necesario. Vamos a cuidar a los argentinos y a acompañar a los empresarios, a los laburantes el tiempo que sea necesario”, afirmó el exintendente de San Martín.

Katopodis aseveró además que el Gobierno está haciendo “todo el esfuerzo para que cierren la menor cantidad de pymes y que queden de pie la mayor cantidad de industrias y, en ese marco, si hay una sector que demuestra rápido capacidad de rebote, de movilizar otros sectores y generar empleo es la obra público”.

“En buena parte del país está normalizada la obra pública. En casi todas las provincias hay más de 270 proyectos de infraestructura que se están desarrollando rutas, caminos y acueductos”, afirmó el ministro en declaraciones a radio La Red.

Sostuvo que “si algo nos marca la pandemia es que aquellas prioridades que teníamos ahora hay que acelerarlas. Tal vez ahora lo faraónico no sea quizás las autopistas de cinco vías sino llegar con el agua a cada argentino, llegar con la cloaca, con el pavimento, llegar con esa obra que define si una familia vive bien o vive mal”.

En ese sentido, Katopodis consideró que “el empleo es el objetivo a cuidar: lo vamos a cuidar sosteniendo el tejido productivo, el tejido empresario pero también con la obra pública porque cada puesto de trabajo genera dos puestos de trabajo de manera indirecta y una dinámica en la economía local”.

Finalmente, puso de relieve que “tenemos que salir de este país defaulteado que recibimos porque no va a recibir una sola inversión, tenemos que recuperar el mercado local”.

Según el ministro, “el Estado es lo único que queda cuando todo lo demás se cae”, al reafirmar que “hay una decisión de sostener las pymes y las industrias porque han sido siempre el motor de la Argentina”.