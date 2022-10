Katopodis: la obra pública será la base para «desarrollar una Argentina en crecimiento»

Compartir

Al presentar el Plan Argentina Grande, en un acto desarrollado en la Casa de Gobierno de Salta, junto a Sáenz, el funcionario se refirió a la inversión nacional de $85.971 millones para la ejecución de obras y proyectos en la provincia, que representará un 719% más en 2023 con respecto a 2019.

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, aseguró este jueves que se está transitando un “tiempo bisagra” y consideró que en 2023 la obra pública será la base para el desarrollo de un país en crecimiento, al presentar junto al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, el Plan Argentina Grande, que prevé una inversión de $85.971 millones en la provincia.

“Vamos dejando atrás años de mucha incertidumbre y de profundas crisis y estamos convencidos de que este es un tiempo bisagra. El 2023 será el año en el que la obra pública significará definitivamente las bases para poder desarrollar una Argentina en crecimiento”, expresó el ministro.

Katopodis formuló este jueves estas afirmaciones al presentar, en un acto desarrollado en la Casa de Gobierno de Salta, junto a Sáenz, el Plan Argentina Grande, que prevé una inversión nacional de $85.971 millones para la ejecución de obras y proyectos en la provincia, que representará un 719% más en 2023 con respecto a 2019.

“Hay una oportunidad muy clara en términos de la recuperación y el crecimiento de la economía que no vamos a desaprovechar, y estamos convencidos que ese crecimiento tiene que llegar más rápido y a todos”, expresó el ministro.

Luego, afirmó que “el plan de obras públicas que estamos desarrollando para los próximos 12 meses marca cuáles son las prioridades y de qué manera estamos proponiendo con el gobernador que la provincia de Salta siga siendo un motor fundamental de desarrollo de la Argentina”.

El funcionario nacional detalló que llegó a Salta “a rendir cuentas y presentar el Plan Argentina Grande” y agregó que se trata de “una inversión de $85.971 millones”.

En este sentido, indicó que son obras y proyectos que “integran las economías regionales y construyen federalismo”, y destacó que actualmente hay 5.408 obras vigentes en todo el país, con más de 450 mil puestos de trabajo, que es “el pico más alto de empleo genuino en el sector de la construcción”, con un “crecimiento del presupuesto del 633% entre 2019 y 2023”.

“En el caso del Norte Grande ese crecimiento es de más del 740%», dijo, y precisó que con estas obras «estamos garantizando cerrar brechas y pagar una deuda de muchísimos años para esta región”.

Por su parte, Sáenz señaló que “es un día de grandes anuncios y respuestas concretas de inversiones, que son resultado del trabajo conjunto entre los equipos de Nación y Provincia”, y destacó que todas las obras se distribuyen en Salta con “criterio federal y equitativo”.

“El federalismo no se pregona, se practica”, dijo, y agregó que “somos consecuentes con lo que reclamamos, y por eso hay obras en todos los rincones de Salta”.

Al mismo tiempo, destacó el gran potencial del Norte Grande y de Salta en particular, que “ofrece al mundo lo que hoy necesita”, y sostuvo que la provincia “es tierra de oportunidades que no hay que desaprovechar, y para eso tiene que haber una visión federal”.

“De nada sirve tener los recursos naturales y alimentarios que el mundo demanda si no tenemos las industrias, las rutas, la conectividad, las obras que han sido planificadas por este gobierno y que fueron escuchadas por el gobierno nacional”, manifestó, tras lo que agradeció a Katopodis y todo su equipo de trabajo por “entender que hay muchas injusticias y asimetrías que se pueden revertir”.

En Salta, el Ministerio de Obras Públicas lleva adelante 284 obras y proyectos que benefician a 1.459.378 personas y generan más de 8.200 puestos de trabajo: 34 son de Conectividad e Infraestructura Vial; 116 de Gestión Integral del Recurso Hídrico; 70 de Infraestructura Urbana y Rural; y 64 de Infraestructura del Cuidado. Durante el acto, Katopodis firmó convenios con la provincia para el financiamiento de 7 Escuelas, en el marco del Programa de Escuelas Técnicas de Educación Profesional Secundaria, en las localidades de Tartagal, Salta Capital, Metán Viejo, Hipólito Yrigoyen, Joaquín V. González, Rosario de la Frontera y Orán.

Entre las principales obras viales ya finalizadas, se destaca la pavimentación de la ruta provincial 13, en el límite con Jujuy-La Unión; y la repavimentación de la Ruta Nacional 81, en el límite con Formosa-Empalme de la ruta nacional 34.

Durante el acto, Katopodis firmó convenios con la provincia para el financiamiento de 7 Escuelas, en el marco del Programa de Escuelas Técnicas de Educación Profesional Secundaria, en las localidades de Tartagal, Salta Capital, Metán Viejo, Hipólito Yrigoyen, Joaquín V. González, Rosario de la Frontera y Orán, por una inversión estimada de $2.568 millones.

