Katy Perry defiende a su esposo Orlando Bloom de un fan en pleno concierto

¡Katy Perry detiene concierto por culpa de un fan!

La reconocida cantante estadounidense decidió interrumpir su show en el T-Mobile Arena de Las Vegas para hacerle reclamaciones en público a uno de sus fans.

Las acusaciones de la estrella pop se dieron este sábado 17 de mayo mientras interpretaba su aclamado tema “I’m His, He’s Mine” (Soy Suya, Él es Mío).

¿Sobre qué fueron

las reclamaciones de Katy?

Según se aprecia en un video compartido en redes sociales, Katy se encuentra sobre el escenario y después se pone en cuclillas para dirigirse a un fan de primera fila, a quien acusa en ese momento de enviarle mensajes directos a su esposo, el actor Orlando Bloom.

“Bonita sonrisa. Sé por qué estás aquí”, le dijo la cantante a su fan de manera juguetona. “Escucha, si sigues mandándole mensajes a mi hombre…Lo sé, lo sé. Llevas meses haciéndolo desde la residencia. No has venido a verme cantar”, exclamó Katy Perry mientras los asistentes gritaban.

“Si sigues mandándole mensaje voy a hacer que te saquen. En verdad, consíguete una vida propia. Yo soy su esposa”, agregó la cantante en lo que parece fue parte de una broma.

Después, ese mismo fan intentó darle un objeto en forma de corazón a la artista, pero ella respondió con el mismo tono ligero: “No lo quiero. Soy suya [de Orlando Bloom]. He dicho que soy suya. Aléjate de una vez”.

Enseguida la estrella hizo una dinámica con el público cuando exclamaba “I’m His” (Soy suya) y la gente respondía ”He’s Mine» (Él es mío), en alusión a su propia canción.

¿Broma o discusión seria?

En otro video compartido en redes sociales, se logra ver cómo el fan al que se dirige Katy, identificado como Kyle, se emociona, ríe y enloquece con la multitud.

Entre los gritos de euforia, Katy Perry se levantó y continuó el espectáculo que forma parte de su gira Lifetimes Tour.

Por su parte, Kyle reveló a LAD Bible que todo fue parte de una broma, la cual empezó porque le pidió a Katy que le cantara su canción preferida y quizás le pidió ayuda a su esposo Orlando.

“Ahora tengo el recuerdo del concierto de mi vida”, declaró Kyle al medio británico y continuó bromeando: “Esperemos que me perdone por mandarle mensaje directo a su hombre y me permita volver a su próximo show”.

Además, Kyle publicó el video de su encuentro con Katy en su cuenta de TikTok y escribió a modo de juego: “En mi época de rompe hogares”.

En la sección de comentarios de la publicación, algunos fans especularon que la falsa pelea era “una transición de canción” mientras que otros admitieron que se sintieron engañados al saber que todo fue parte de una broma.

Otro momento intenso que vivió la cantante durante ese show fue cuando una parte de su vestuario presentó fallas mientras interpretaba “Part of Me”.

Perry cantaba su éxito cuando de pronto un sujetador comenzó a desabrocharse a mitad de su recorrido por el escenario.

La intérprete de “Roar” suma ya 11 presentaciones de su gira mundial, la cual arrancó el 23 de abril de 2025 en la Arena Ciudad de México, vestida con un traje espacial tras su polémico viaje al espacio.