Kicillof calificó la cadena nacional de Milei de «delirio cósmico»

En una entrevista radial, el exministro acusó al Presidente de «estar destruyendo el aparato productivo» a través de un «programa de disolución» y un plan antiinflacionario «parecido al de Martínez de Hoz, de Cavallo».

«Tenemos un Gobierno que niega la realidad con una idea de desregular todo, que quiere imponer la ley del más fuerte, y eso no funciona en ningún lugar del planeta», opinó.

Sobre las diferencias en el peronismo, resaltó la importancia de ir a competir en las legislativas «con una sola boleta».

«Eso es algo que hablé con Cristina y lo logramos, eso hay que ponerlo en valor, están los referentes de todos los sectores tirando para el mismo lado, tuvimos un acto de madurez», apuntó.

Al ser consultado puntualmente por el nombre de Máximo Kirchner y la posibilidad de que encabece la lista de candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, indicó: «No hay veto para nadie y tenemos que encontrar la mejor expresión (…) están surgiendo diferentes propuestas para encabezar la boleta, pero es una discusión que todavía no hemos saldado, ya lo saldaremos, me parece bien que haya candidatos, ideas, propuestas».

A su vez, negó estar trabajando en un «proyecto presidencial», y dijo que, de manera organizada, flexible y con discusiones, el peronismo debe ir pensando en una alternativa para enfrentar a un Milei al que acusó de sostener un «superávit trucho» y de pensar en las legislativas «como un cheque en blanco».

«Hoy hay un equilibrio fiscal bastante trucho, que paró toda la obra, no le paga a los jubilados, a nosotros nos debe 12 billones de pesos de leyes vigentes que reclamamos en la Corte Suprema. Generar un superávit no pagando es bastante falaz, es un Gobierno que se limita a una discusión financiera con un tipo de la mesa de dinero (Luis Caputo) que trabaja con especuladores, eso no es una política económica», criticó.



Además, no dudó en señalar que el gobierno de Milei es el peor desde la vuelta de la democracia en 1983.