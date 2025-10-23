Kicillof cerró campaña junto a los candidatos de Frente Patria en San Martín: «Milei es la estafa más grande de la historia argentina»

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó el acto de cierre de campaña de Fuerza Patria de cara a las elecciones legislativas del próximo domingo, donde criticó el rumbo económico del Gobierno y aseguró que se trata del «mismo ajuste de siempre».

En tal sentido, catalogó la gestión libertaria como «la estafa más grande de la historia argentina» ya que vino a ajustar a la casta, pero terminó «metiéndole la mano en el bolsillo a la gente que más lo necesita para dársela a las corporaciones y a la timba”.

«Ni bien asumió nos enteramos que su gabinete no estaba conformado por nuevos personajes, ni offsider, ni cosplayer, sino que estaba conformado por lo más rancio, antiguo y dañino de la política argentina desde la vuelta de la democracia”, afirmó.

Y apuntó contra el, por ahora, jefe de Gabinete: “Cuando nací, Guillermo Francos ya formaba parte del Estado y no paró nunca desde ese momento. Ha formado parte de todos los gobiernos, incluido la dictadura militar”.

En esa línea, ironizó: “Nos dicen que no se puede hacer nada distinto con los mismos de siempre y nos ponen a Francos, que estuvo siempre como elenco estable. Más casta no se consigue”.

En cuanto a la figura del Presidente, Kicillof señaló que Milei «no es el dueño del circo, es el que lo anima». Además, sostuvo que su jefe de campaña es Donald Trump: «Fue a buscar ayuda a Estados Unidos y Trump dijo después que (el acuerdo económico) no es para beneficiar a la Argentina. A una periodista le dijo ‘Milei es mi amigo pero no le hagan creer a nadie que está haciendo las cosas bien'».

Luego, cuestionó al equipo económico: “En Economía no está Ramiro Marra ni Karina Milei, está Luis Caputo. Qué novedad. Es un tipo que se dedicó a emitir deuda a 100 años, que nos endeudó con el FMI y tuvo que salir corriendo del gobierno de Macri por los desastres que hizo”.

“A esta altura no sabemos si el Ministerio de Economía tiene funcionarios del J.P. Morgan o es el J.P. Morgan que tomó el Ministerio de Economía. Han convertido a la economía nacional en una mesa de dinero, en un casino. Con la nuestra se están timbeando el país a la vista de todo el mundo”, agregó.

En otro pasaje del acto, Kicillof ironizó sobre los resultados de los comicios bonaerenses del pasado 7 de septiembre: “Dijeron que iban a pintar la Provincia de violeta, pero tanta crisis habrá que no había pintura violeta y terminó pintada de celeste”.

En esa línea, se refirió al discurso de Milei tras dicha derrota electoral, lo comparó con el de Mauricio Macri en 2017 y advirtió: «Cuando alguien te dice lo peor ya pasó es porque lo peor está que venir».

Por último, cerró el acto con un llamado a “defender el trabajo, la producción y la soberanía nacional” ante el avance de un modelo que, según el gobernador, “solo beneficia a los especuladores y a las corporaciones financieras”.

Jorge Taiana

Previo al discurso del gobernador, el candidato a diputado Jorge Taiana recordó las elecciones bonaerenses y aseguró que «el 7 de septiembre la Provincia mostró que había otro camino”.

En ese sentido, el excanciller sostuvo que el Gobierno busca “quebrar la voluntad de resistir” de los sectores populares: “Caputo explicó con claridad por qué la elección de este domingo es más importante que la presidencial. Cree que si ellos ganan ahora, habrán quebrado la columna vertebral del peronismo, y con eso allanarán el camino hacia la sumisión y la humillación del pueblo argentino”.

Asimismo, remarcó: «Intentaron terminar con el peronismo varias veces, y ahora vuelven a intentarlo con todo el aparato, el apoyo y el poder de la gran potencia del norte”.

Por último, Taiana concluyó: “Las elecciones del domingo son estratégicas para el pueblo argentino. Se juega la independencia, la soberanía y la dignidad. Por eso tenemos que ganarlas claramente”.