Kicillof desdobla el voto en Buenos Aires y se arriesga a un quiebre del PJ: cuándo se vota

El peronismo transita las jornadas de volatilidad financiera con su propia incertidumbre política. Las horas decisivas que se vienen acumulando desde hace semanas a partir del duelo que viven Axel Kicillof y Cristina Kirchner colocan al espacio al borde de una ruptura de cara a las próximas elecciones y, finalmente, todo parece depender de una sola decisión política.

En ese contexto, el gobernador bonaerense Axel Kicillof anunció que, a pesar de haber iniciativas con estado parlamentaria, enviará un proyecto del Ejecutivo para que la Legislatura trate la suspensión de las PASO.

Por otra parte -después de criticar la decisión de Javier Milei de impulsar la Boleta Única en papel, que obliga a dos modos de votación distintos- adelantó que por eso firmó un decreto «para que la elección provincial se realice el 7 de septiembre con el objetivo de garantizar un proceso electoral ordenado, transparente».

«Resulta inviable. Es como organizar dos votaciones el mismo día con un sistema nuevo. No es una decisión nuestra, no es algo que hayamos apoyado. Lo resolvió el Gobierno de Milei y recordarán ustedes que pasó con dos sistemas distintos en la Ciudad de Buenos Aires», dijo en referencia a las demoras que se produjeron en 2023 en ese distrito.

Kicillof dijo que «el hecho es que la mayoría de los gobernadores han decidido que era una enorme dificultad» votar de esa forma, que podrían generarse demoras importantes y aclaró que «es imposible duplicar las mesas en la Provincia».

«La conclusión es que votar el mismo día, sería un caos. Aumentarían las posibilidades de que un ciudadano no pueda votar según sus preferencias», dijo.

Lo que venía estando en disputa para los ciudadanos de la Provincia es si este año votarán una, dos o tres veces, aunque, para el mundo justicialista está en juego una forma de comprender el presente y el futuro del Partido. «Quién conduce y quién acompaña», describe una fuente del partido. Con el aval de un grupo de casi 50 intendentes, el gobernador Kicillof se mantuvo firme en la decisión de desdoblar los comicios y en su pretensión de que la Legislatura elimine las PASO. Según se pudo saber sus antagonistas partidarios, Máximo Kirchner y Sergio Massa le advirtieron al mandatario que si desdoblaba, «rompería» el frente.

El gobernado dijo que, si la Legislatura suspende las PASO, los bonaerense votarán en dos ocasiones. De otra manera, serán tres los domingos que habrá que dedicar a elegir candidatos.

El jueves pasado, el mandatario provincial amagó con hacer un anuncio durante un acto que se celebró en La Plata, pero sólo se limitó a decir cuál era su visión acerca de la interna del peronismo, la suspensión de las PASO y la posibilidad de desacoplar el debate electoral de la disputa nacional. Al día siguiente se reunió con un grupo de intendentes preocupados por la falta de una confirmación. Le aseguraron que lo acompañarían.

Hoy volvió a verse con varios de ellos que firmaron la carta inicial a favor de separar los comicios provinciales de los nacionales. En el medio, el domingo, se repitió la cita de cúpula con el titular del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, que la vez pasada no había arrojado buenos resultados. Algunos voceros la tildaron de «mala», otra vez.

Los hasta hoy socios del Frente se han cruzado públicamente y también han intentado negociar con poco éxito sobre la modalidad de elección que se usará este año. Ahora está en duda la continuidad de la alianza de los sectores del peronismo como se lo conoció hasta ahora.

«Yo no soy candidato a nada, pero este Gobierno se compromete a militar en amabas elecciones para que la motosierra no entre en la Provincia, para tener la mayor cantidad de diputados que defiendan a la Provincia y al país», dijo el gobernador sobre «una interna que se debe resolver en otro espacio».

Cristina ¿Candidata?

En el fondo se trata de un presente griego que dejó plantado el presidente Javier Milei al impulsar la Boleta Única y al eliminar las PASO nacionales: ¿Cómo dirimir las candidaturas -de una manera pacífica- en el peronismo de la provincia, el distrito más importante del país, en dónde una banca para un Concejo Deliberante se disputa con dientes apretados?

«Si en Provincia dan por hecho el desdoblamiento están rompiendo. Cristina quiere unidad en una sola elección. Si Axel insiste en desdoblar, rompe la posibilidad de unidad y en ese escenario CFK juega en la tercera sección electoral», habían adelantado desde La Cámpora ante la consulta de este medio.

La «tercera» es una de las secciones electorales más populosas de la provincia, en la que se contiene a municipios como La Matanza, Lomas de Zamora, Lanús y Quilmes, bastiones que el cristinismo siente como propios. Solo allí se eligen unos 18 diputados y diputadas provinciales y la expresidenta competiría por esa sección. La postulación de Cristina ya fue anticipada por la senadora provincial Teresa García. Una posible sanción del proyecto de Ficha Limpia que por ahora descansa en los cajones del Senado Nacional no impediría a la expresidenta ser candidata, señalaron a este diario dos fuentes independientes, ya que su alcance se limita a cargos nacionales. No hay Ficha Limpia en Buenos Aires.

Mientras tanto, cerca de Massa, algunos actores dan la discusión casi por terminada. Creen que nadie conseguirá la mayoría especial que se requiere para pasar la barrera legislativa: «Será con PASO y la definición que tome Axel sobre la fecha y listo», señaló un hombre de extrema confianza del excandidato presidencial.

En una reunión en San Fernando junto a miembros del Frente Renovador, Massa sintetizó su posición indicando que «el momento del país amerita que no haya vanidades, egos, ni caprichos. Y que tengamos todos una posición de estar dispuestos a ceder y estar dispuestos a tender la mesa para tratar de acercar siempre las partes».

En el riñón kicillofista, por su parte, afirman que todas esas decisiones debieran ser resortes del gobernador y que, políticamente hablando, merecerían contar con el apoyo de los otros sectores. Consultados por una posible derrota ante la división de votos por una fractura, hay quienes afirman que es una posibilidad concreta que el peronismo pierda ante una alianza entre el PRO y La Libertad Avanza.

«Riesgos siempre se corren. Se podrían perder Concejos Deliberantes, tener menor representación en la Legislatura, todo puede ser», relató un intendente que anima el grupo de kicillofistas, que no esconde que el objetivo está más adelante: «De igual manera, habrá que ver cómo se sigue después, de cara a 2027».

En las estimaciones que barajan en La Plata, Cristina podría imponerse al candidato o candidata de kicillof en esa sección y ambos podrían perder frente a la opción libertaria si se une al PRO tal como algunos vaticinan.

El debate, mientras tanto, incluso se extiende a otras fuerzas políticas, desde el PRO a los libertaros.

Hay quienes ubican ya al presidente de LLA Buenos Aires, el senador Sebastián Pareja -hoy con pedido de licencia, al frente de la Secretaría de Integración Socio-urbana-, como una carta fuerte a jugar en el duelo con CFK. Desde la fuerza libertaria, no obstante, dicen que nada está definido hasta tanto los hermanos Milei den el visto final a la estrategia.

En rigor, ni siquiera en LLA tienen en claro cuál es el escenario que conviene a sus propios intereses. Si unificar elecciones y arriesgarse a una opción que esté a la altura de la marca de La Libertad Avanza o poner en juego rostros nuevos en un eventual desdoblamiento que puedan hacer frente a la «casta» de los barones del Conurbano. «Nadie tiene la certeza. A priori, pensaría que lo concurrente es lo que más se ajusta a la idea de ahorrar en lo económico y en reducir la burocracia de las múltiples votaciones», comenta un referente del espacio a este medio. Sí hay una orden que se bajó respecto al debate sobre las PASO y la concurrencia, en las puertas de una eventual definición por la Legislatura o la gobernación: dejar que el peronismo resuelva su interna, junte el quórum y acoplarse a la voluntad mayoritaria.

En el PRO, creen que el desdoblamiento funcionará para que los intendentes tengan que defender su gestión y que lo mismo sucederá con Kicillof, quien no podrá «nacionalizar» el debate y deberá discutir sobre lo efectivamente realizado en materias sensibles como seguridad y salud.

Mientras tanto, otros espacios como el radicalismo tienen su propia interna sin definir y, aunque algunos acompañan la suspensión de las PASO, no quieren eliminar ese mecanismo que podría servir para definir candidaturas más adelante.