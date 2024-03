Kicillof encabeza hoy la apertura de sesiones dela Legislatura bonaerense

No se dieron a conocer los lineamientos que tendrá el discurso de Kicillof, pero se aguarda que haya una respuesta a la convocatoria que realizó el presidente Milei para acordar lo que el primer mandatario denominó el «Pacto de Mayo».

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, pronunciará este lunes a las 16 su discurso ante la Legislatura bonaerense, en el marco de la apertura del 152° período de sesiones ordinarias.

La ceremonia, pautada inicialmente para el viernes pasado, fue reprogramada por un pedido del primer mandatario provincial, aunque la vicegobernadora y presidenta del Senado, Verónica Magario, abrió oficialmente las sesiones y se pasó a un cuarto intermedio hasta hoy, lunes.

Tras entonar el Himno Nacional Argentino, el viernes se leyó el decreto de convocatoria de la Asamblea Legislativa y posteriormente la nota enviada por el gobernador.

En el texto, Kicillof solicitó reprogramar para este lunes la pronunciación de su discurso ante la posibilidad de que la Asamblea Legislativa local se superpusiera con la nacional, imposibilitando su participación en la ceremonia en el Congreso de la Nación, donde el presidente Javier Milei habló el viernes a las 21.

La propuesta obtuvo el asentimiento de los presentes por lo que se pasó a un cuarto intermedio hasta este lunes 4 de marzo, a las 15.30.

Como cada año, está previsto que asistan intendentes, los jueces de la Suprema Corte provincial y todos los miembros del gabinete, además de la familia del gobernador.

No se dieron a conocer los lineamientos que tendrá el discurso de Kicillof, pero se aguarda que haya una respuesta a la convocatoria que realizó el presidente Milei para acordar lo que el primer mandatario denominó el «Pacto de Mayo».

Kicillof, quien asistió a la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, no realizó declaraciones ni se expresó a través de sus redes sociales después del discurso del Presidente Milei.