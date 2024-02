Kicillof: «Estamos ante un presidente que se roba los recursos de las provincias»

Axel Kicillof, salió a cruzar duro al presidente Javier Milei tras la quita del Fondo para el Fortalecimiento Fiscal, y sostuvo que el mandatario «abandona sus obligaciones más elementales, somete al pueblo a un ajuste salvaje y se roba los recursos de las provincias».

«Para ser claro, no son recursos de un gobierno o de un gobernador, son del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Se elimina de manera intempestiva el Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la provincia que se viene utilizando hace tres años y estaba dentro del presupuesto prorrogado», advirtió el gobernador en una conferencia en la sede del Ejecutivo provincial en La Plata.

Kicillof acusó a Milei de querer llevar al país «a la desintegración», por lo que consideró que «está en juego la unidad nacional y la Constitución argentina, y agregó: «Nos invitan al caos, a la locura, hay que evitarlo por todos los medios».

En ese marco, el gobernador ratificó que la Provincia presentará «una cautelar para que repongan los fondos» que dio de baja Milei y que Kicillof remarcó que se utilizaban para «recuperar sueldos de la policía y comprar patrulleros y equipamiento».

El ex ministro de Economía también se quejó de que hay «un Presidente tuiteando y retuiteando de manera compulsiva, agrediendo y caracterizando a gobernadores y diputados de manera violenta».

«Tras la caída de ley de Bases, (Milei) decide que ante el rechazo y su propia torpeza para su tratamiento y conseguir apoyos, lo que iba a hacer era fundir a las provincias y dejarlas sin un peso. Tras eso vino un raid de violencia verbal a través de las redes que no tiene ningún precedente», repasó.

Kicillof señaló además que los recortes vienen afectando no solo a su provincia y remarcó el conflicto que escaló en los últimos días con su par de Chubut, Ignacio Torres, y también recordó a que quieren «sacarle la plata del bolsillo de los docentes con el retiro intempestivo del Fonid».

«Nos pusimos en contacto y mañana (por este martes) habrá reuniones con gobernadores de todos los espacios políticos para dar una respuesta conjunta y contundente», adelantó.

Y agregó: «Ni este decreto (por el del recorte del Fondo de Fortalecimiento) ni el DNU, que son absolutamente ilegales, pueden seguir en vigencia».

«Vamos a tomar todos los caminos necesarios para que la Provincia de Buenos Aires no sufra otra agresión de este Gobierno. Se reeligió a este gobierno con 20 puntos de diferencia, no se pueden meter con las provincias», completó.

Acompañaron a Kicillof en la rueda de prensa el titular del PJ bonaerense, Máximo Kirchner; el ex ministro del interior Eduardo de Pedro; los intendentes Julio Alak (La Plata) y Mayra Mendoza (Quilmes); y los sindicalistas Pablo Moyano, Sergio Palazzo, Roberto Baradel y Abel Furlán, además del referente del Movimiento Evita Emilio Pérsico, entre otros dirigentes.

El Fondo que había sido creado bajo la administración de Alberto Fernández, en plena pandemia, y surgió de la quita de un punto de la coparticipación a la Capital Federal y fue transferida a la provincia en más de 30 mil millones de pesos, lo que abrió un conflicto entre la Casa Rosada y el que era en aquel entonces jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.