Kicillof le respondió a Milei: «No se acobarde y reúnase a trabajar con seriedad»

Axel Kicillof encabezó una conferencia de prensa para responderle a Javier Milei, quien dijo este viernes que, por los crecientes casos de inseguridad, analizaba intervenir la provincia de Buenos Aires. El gobernador bonaerense ensayó una dura réplica, acusándolo de autoritario y de querer tapar las recientes polémicas a las que se vio envuelto el Presidente, como el caso de la criptomoneda $LIBRA.

“Milei tal vez no se dio cuenta de la enorme gravedad que tiene amenazar con una intervención federal a una provincia con sus autoridades democráticamente electas”, sentenció Kicillof, acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario.

Además, adelantó que lo denunciará penalmente: “Instruí al asesor de Gobierno para que junto con el fiscal de Estado de nuestra provincia formulen una denuncia penal para que se investigue la posible comisión de delitos contra el orden constitucional de la provincia”. “No sea cobarde, deje el Twitter y se reúna a trabajar con seriedad”, completó.

El gobernador estuvo acompañado por referentes peronistas de toda la provincia, entre intendentes, funcionarios y legisladores. Durante su discurso repasó los hechos sucedidos desde el crimen de la nena de 7 años, donde recordó que la Policía había detenido al asesino en otra oportunidad: “La Provincia no tiene un código penal bonaerense. No existe. Las leyes las determina el Congreso. Poner preso a una persona no lo decide un gobernador. No sé si lo va a entender (el Presidente) porque repite esta mentira. El problema es de la Justicia de cómo se imparte. Nuestra policía lo había apresado. Tenía que estar preso, estaba libre y asesinó”.

Kicillof releyó el tuit de Milei y reflexionó: “Lo que ha dicho es que no va a colaborar de ninguna manera. Pero dio un paso más: Milei por primera vez avanza con su sueño autoritario de intervenir una provincia. Viene de nombrar jueces por decreto y gobernar por decreto. Ahora quiere intervenir una provincia donde perdió las elecciones”.

“Le propuse públicamente reunirnos para trabajar en conjunto para abordar este tema. Dejo en claro algo muy importante: el incremento de la violencia está hoy vinculado al narcotráfico. La provincia no produce droga, tene que cruzar fronteras nacionales. Y lo digo con total claridad: Milei es el principal responsable del narcotráfico, por eso es que lo convoqué a una reunión de trabajo donde quiera”, agregó.

Las declaraciones de Kicillof se dieron luego de que Milei lo responsabilizara de la muerte de Kim Gómez, entre otros hechos delictivos. En ese marco, el oficialismo resolvió profundizar sus críticas a la gestión bonaerense, al punto de deslizar que evalúa retirar su autonomía para hacerse cargo de la inseguridad.

“Dado que la provincia es un baño de sangre, y nuestra visión sobre cómo afrontar el problema es tan distinta, y usted claramente no puede resolverlo (…), si le interesa el bienestar de los bonaerenses, córrase del camino (esto es, renuncie) y déjenos intervenir la provincia”, planteó el Presidente.

Milei, en su publicación, le habló directamente a Kicillof. “Córrase del camino y déjenos intervenir la Provincia; en un año nosotros vamos a terminar con la violencia. Nos hacemos cargo nosotros, gobernador. Fíjese si le interesa más el bienestar de los bonaerenses o sus intereses políticos personales”.

El caso

El martes por la noche, dos delincuentes menores de edad robaron un Fiat Palio rojo con la niña de 7 años en su interior. El hecho ocurrió en la puerta del supermercado mayorista El Nene, en la intersección de 72 y 24, ubicado en el barrio Altos de San Lorenzo.

A partir de la declaración de testigos, se supo que los delincuentes merodeaban el lugar minutos antes del ataque. Incluso, fueron vistos en la esquina de 25 y 72, frente a una carnicería, cuyos empleados temieron ser asaltados al verlos.

Minutos después, los sospechosos, según la acusación en su contra, asaltaron a la niña y a su madre, a bordo del Palio. La madre de Kim logró escapar, pero su hija de 7 años permaneció en el interior con el cinturón de seguridad.

Una vez producido el robo, los ladrones escaparon. En su carrera, intentaron lanzar a Kim por la ventana, arrastrándola por varias cuadras. Finalmente, impactaron contra un poste de luz y corrieron a pie por un descampado. Caerían horas después.