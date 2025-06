Kicillof, Quintela e Insfrán: los gobernadores que respaldaron a Cristina

Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gildo Insfrán (Formosa) fueron los únicos tres gobernadores que respaldaron a la titular del Partido Justicialista (PJ) Cristina Kirchner, ante la posible definición de la Corte Suprema de Justicia sobre su condena.

A pesar de que varios de los mandatarios provinciales son peronistas y tuvieron relación con la ex jefa de Estado, como es el caso de Sergio Ziliotto (La Pampa) o Gerardo Zamora (Santiago del Estero) entre otros, no se expresaron públicamente al respecto.

Kicillof fue el primero en pronunciarse y el lunes, en el día de la Resistencia Peronista, exclamó “¡Basta de perseguir a Cristina!”.

“Basta de odio contra el peronismo. Llevan 80 años persiguiendo al peronismo por una sola causa: la justicia social. No nos han vencido”, indicó el gobernador bonaerense a través de sus redes sociales.

Quintela indicó que es “preocupante” que se intente utilizar al Poder Judicial “como herramienta para resolver lo que debería dirimirse en el terreno de la política y el debate democrático” y en una sociedad “plural y libre”. “Las diferencias se discuten con ideas, con propuestas y en las urnas, no mediante la estigmatización ni la persecución personal”, añadió.

Por último, Insfrán aseguró que el peronismo “no va a desaparecer” por más que “quieran meter preso a quien sea”. “Veo los canales que en cualquier momento la llevan presa a la presidenta del Partido Justicialista, el mayor partido de la oposición. Es justo en una etapa en donde, para nosotros, tiene mucho valor. Solamente les digo que esto se logra con unidad, organización y solidaridad. Un pueblo unido, nunca será vencido”, concluyó el gobernador formoseño.