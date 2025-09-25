Kicillof viajó a los Estados Unidos en medio del acuerdo de Trump

El gobernador bonaerense se mostró con mandatarios y referentes globales. Reivindicó la victoria del 7 de septiembre y participó de un homenaje a José “Pepe” Mujica. También se pronunció sobre el triple femicidio de Florencio Varela

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, viajó a Nueva York para participar de un homenaje que se realizó este miércoles al expresidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica en el marco del evento “Democracia Siempre”, que organiza el Congreso Panamericano, la Universidad de Nueva York, el Foro de la Iniciativa Mujica y el Remarque Institute. La presencia de Kicillof se dio a la par de la Asamblea de la ONU y el acuerdo que el presidente Javier Milei selló con su par estadounidense, Donald Trump para la asistencia económica y política.

Antes de ello, el gobernador se mostró con el presidente uruguayo Yamandú Orsi, y sus pares Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Gabriel Boric (Chile).

En su discurso, Kicillof cruzó al presidente Javier Milei. Planteó que “la Argentina de Milei es un verdadero caso de estudio, más que un caso de estudio es una vergüenza nacional”.

“Se atraviesa en Argentina una profundísima crisis, por supuesto que tiene fundamentos históricos, estructuras, más antiguos, pero tiene un responsable. La crisis actual tiene como responsable a Javier Milei y tal vez visto desde afuera se vea que es felicitado y acompañando por buena parte de ese nuevo poder económico”, agregó.