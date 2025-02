Kim Sae-ron: se reveló la causa de muerte de la actriz surcoreana

La actriz surcoreana Kim Sae-ron fue encontrada sin vida en su domicilio en Seongsu-dong, al este de Seúl, el domingo 16 de febrero.

Las autoridades surcoreanas indicaron que no encontraron señales de entrada forzada ni evidencia de un crimen.

“Creemos que tomó una decisión extrema y planeamos manejar el caso como un suicidio”, informó un portavoz policial citado por Yonhap.

Un amigo cercano descubrió el cuerpo de Kim Sae-ron después de que la estrella de k-dramas no se presentara a una reunión programada.

La persona alertó a la policía alrededor de las 16:50 (hora local). Por el momento, las fuerzas de seguridad continúan investigando las circunstancias de la muerte.

Nacida en el año 2000, Kim Sae-ron debutó en la actuación a los nueve años con la película A Brand New Life (2009), donde interpretó a una niña huérfana.

Su desempeño le valió reconocimiento internacional y la consolidó como una de las actrices infantiles más prometedoras de Corea del Sur.

En 2010, alcanzó mayor notoriedad con The Man from Nowhere, un thriller de acción protagonizado por Won Bin.

Su papel en esta película recibió elogios de la crítica y le permitió participar en diversas producciones cinematográficas y televisivas en los años siguientes.

Entre sus trabajos más destacados se encuentran The Neighbor (2012), Una chica en mi puerta (2014) y la serie dramática El espejo de la bruja (2016).

Su última aparición en pantalla fue en la serie de acción de Netflix, Sabuesos (2023), aunque su participación fue reducida tras la controversia que la rodeó en los últimos años.

El accidente de 2022 que impactó en su carrera

En mayo de 2022, la estrella surcoreana fue arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol en Cheongdam-dong, en el sur de Seúl.

Según informes policiales, Kim Sae-ron chocó su vehículo contra un transformador eléctrico, lo que provocó un apagón temporal y daños en la infraestructura pública.

Inicialmente, la actriz intentó evadir la prueba de alcoholemia, pero posteriormente se confirmó que su nivel de alcohol en sangre superaba el límite legal.

En abril de 2023, un tribunal de Seúl le impuso una multa de 20 millones de wones (aproximadamente 13,850 dólares).

El incidente tuvo un impacto significativo en su imagen pública. Varias marcas cancelaron contratos con ella, y su participación en proyectos futuros fue suspendida.

En 2024, intentó regresar con la obra de teatro Dongchimi, pero la oposición del público surcoreano la llevó a abandonar el proyecto antes de su estreno.

Kim Sae-ron fue

víctima de ciberacoso

Tras el escándalo, Kim Sae-ron se alejó de la vida pública y limitó sus apariciones en medios. Durante este periodo, trabajó temporalmente en una cafetería en Seongsu-dong y evitó entrevistas.

En redes sociales, compartió publicaciones en las que manifestaba su malestar por los comentarios negativos que recibía.

En 2024, escribió en una de sus publicaciones: “Ya es suficientemente duro, ¿pueden parar todos?”.

La comunidad en línea Women Celebrities Gallery, dedicada al seguimiento de figuras públicas surcoreanas, emitió un comunicado tras su fallecimiento, criticando el ciberacoso que había enfrentado.

“Las críticas sin pruebas, las burlas y los comentarios malintencionados pueden arruinar por completo la vida de una persona”, expresó el grupo.

El caso de Kim Sae-ron se suma a una serie de muertes de celebridades surcoreanas relacionadas con la presión social y el acoso en línea.

En 2023, el actor Lee Sun-kyun, conocido por su papel en la aclamada película Parásitos (2019), se quitó la vida mientras enfrentaba una investigación por presunto consumo de drogas.