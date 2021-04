Kimi Raikkonen seguiría al menos una temporada más en Formula 1

Compartir

Kimi Raikkonen parece no tener fecha de retiro de la F1 y su comodidad en Alfa Romeo lo haría seguir en 2022 con el nuevo reglamento.

Kimi Raikkonen campeón del mundo de 2007, con 41 años, es el piloto más veterano de la Fórmula 1 en la actualidad y pese a ello, no descarta continuar alguna temporada más con Alfa Romeo Racing.

El finlandés está a gusto en la estructura italiana-suiza y por ello, no descarta renovar una vez más su contrato para intentar seguir compitiendo en la temporada 2022 de la Fórmula 1, en la que se llevará a cabo un importante cambio reglamentario.

“El rendimiento de Alfa Romeo no creo que tenga mucho que ver en mi decisión de seguir o no el año que viene. Eso sí, cuanto más arriba estás te diviertes más, y no sólo los pilotos, sino todos los integrantes del equipo. Cuando no estás en el lugar que quieres, los años son más largos y no se ve esa diversión en la cara de todos los integrantes del equipo. Estamos trabajando duro y mejorando. Por ello, esperamos estar donde queremos, es decir, luchando de forma regular por los puntos. Está claro que no va a ser sencillo, ya que todos quieren estar en esa posición. Este año tenemos más potencia, y está claro que hemos dado un paso al frente y un paso hacia la dirección correcta. Siempre queremos más, pero todo va por buen camino”, comentó Kimi, Campeón del mundo con Ferrari.

Raikkonen decidió fichar por el equipo Alfa Romeo tras la temporada 2018 de la Fórmula 1, en la que completó su último año con Ferrari antes de dar paso a Charles Leclerc.

En un principio, había firmado por dos temporadas con el objetivo de completarlas y dar por finalizada su extensa trayectoria en la Fórmula 1, sin embargo, durante la temporada 2020 decidió renovar por una campaña más y continuar como piloto Alfa.

