Kioscos presentan inconvenientes porque con la quita de circulación de los billetes de $5 no tienen para dar «vueltos»

Según informó el Banco Central de la República Argentina, el 29 del mes pasado era la fecha límite para utilizar los billetes de 5 pesos en todos los negocios y comercios del país para cualquier transacción; no obstante, hasta el 31 de este mes, los bancos deberán canjearlos o acreditarlos en cuentas. Se puede juntar varios y cambiarlos por billetes de mayor denominación.

En lo que respecta a Formosa, los comercios en su mayoría dejaron de aceptar los billetes de esa denominación, salvo algunos casos excepcionales que optaron por recibirlos hasta dos días antes de que culmine este mes.

En este sentido, kiosqueros indicaron al Grupo de Medios TVO que ahora comenzaron a tener problemas porque no tienen para dar «vuelto» y muchas veces la gente no quiere caramelos u otra cosa por ese importe. «Es un problemón, porque la gente no entiende que no tenemos para darle vuelto entonces le damos caramelos», contó Oscar -un comerciante- y agregó que «en mi caso recibo todavía el billete, lo haré hasta una semana antes de que termine marzo».

«Nosotros le preguntamos al cliente si le podemos dar algo a cambio de los cinco pesos, algunos aceptan otros hacen semejante escándalo, pero las monedas de se terminan rápido», confesó el mismo.

Reconoció que «la gente reclama mucho porque le sirve sus cinco pesos, a clientes que conocemos y siempre vienen le damos un vale para que lo cambie después».

Es importante aclarar que en otros comercios pequeños se da la misma situación relatada por Oscar donde el vendedor termina «discutiendo» con el cliente quien se opone a recibir otra cosa a cambio de su vuelto.