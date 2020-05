Kiosqueros advierten que se está acabando el stock de cigarrillos

Compartir

El impacto del coronavirus en la actividad productiva de cigarrillos está derivando en un faltante de stock del producto en todo el país y Formosa no es la excepción donde para conseguir un paquete hay que recorrer varios comercios, algunos de los cuales se están quedando prácticamente sin nada, con apenas varias cajas que aguantarán un día.

La cuestión de fondo es la pandemia de coronavirus ya que a partir de las medidas de aislamiento preventivo y obligatorio, la venta de la materia prima a los fabricantes y la elaboración del producto final se vieron fuertemente afectados. Así, mientras los productores acumulan tabaco, en los quioscos comienzan a tener faltante de stock para los consumidores.

En ese marco Oscar, un comerciante de la ciudad, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre esta situación. «Lamentablemente nuestro stock se está terminando, todavía quedaba porque no habíamos trabajado mucho tiempo, ahora recién estas últimas dos semanas se empezó a trabajar y la última semana hay un furor de los cigarrillos porque la gente empezó a informarse de que no iba a haber cigarrillos porque no hay stock y no se los libera así que teóricamente las tabacaleras no están fabricando, esa es la información que tenemos y dicen que no va a haber», alertó el comerciante.

Asimismo dijo que de las dos tabacaleras conocidas en el país «no tienen, incluso las otras alternativas que son de fabricación nacional tampoco tienen».

Advirtió en ese sentido que los clientes fumadores están desesperados ante esta situación, «se nota en la gente la falta del cigarrillo, el vicio es vicio, la gente quiere de alguna manera, pero si esto sigue así es difícil».

«La gente compra más paquetes que antes para tener, algunos llevan 5,6 o 10, depende de cuántos les alcance, no se pueden stockear tanto porque cuesta caro pero lo que les alcanza compran. En mi caso más de un día no voy a aguantar con lo que tengo, solo me quedan las marcas no tradicionales, lo que es Marlboro, Chester, Jockey suave, todos estos están terminadísimos», señaló.

De la misma forma una clienta fumadora, explicó que «no encontré cigarrillo en ningún negocio, si no encuentro mi marca compro una alternativa, termino comprando cualquier cosa, lo que sea, yo sé que están más caros pero compro igual porque quiero fumar, voy a fumar hasta el último cigarrillo de la marca que consiga y después voy a ver, no sé que voy a hacer, no tengo intenciones de dejar, voy a ir a buscar donde sea, es la única forma encima con la cuarentena uno fuma más porque tiene más tiempo, si trabajamos todo el día no tengo tanto tiempo pero con este tema fumo más».

«Ahora fumo más que antes, necesito comprar más también», reconoció la mujer.