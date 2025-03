Kirsty Coventry hace historia y se convierte en la primera mujer presidenta del COI

Nacida en Zimbabue, tiene 41 años y es multicampeona en natación, con dos medallas doradas. Derrotó en la primera ronda de votación a los otros seis candidatos que sonaban para el cargo. Sucederá a Thomas Bach y será la décima persona al frente del organismo creado en 1894.

La zimbabuense Kirsty Coventry fue elegida el jueves como la nueva presidenta del Comité Olímpico Internacional, convirtiéndose en la primera mujer y la primera africana en obtener quizás el trabajo más importante en el deporte global a la edad de sólo 41 años.

La ministra de deportes de Zimbabue y dos veces medallista olímpica de oro en natación logró una sorprendente victoria en la primera ronda en la contienda de siete candidatos, tras la votación de casi 100 de sus colegas en la membresía del COI.

Coventry logró la mayoría absoluta ante un grupo de rivales que incluían al británico Sebastian Coe, otro ex campeón olímpico y actual presidente de la federación internacional de atletismo; y el empresario español Juan Antonio Samaranch, cuyo padre igual nombre presidió el ente olímpico entre 1980 y 2001.

Había sido la elección presidencial del COI más abierta y difícil de predecir en décadas, sin un claro favorito antes de la votación. Muchos pronosticaron que una mayoría absoluta podría requerir varias rondas de votaciones para asegurarse.

La victoria de Coventry también fue un triunfo para el presidente saliente del COI, Thomas Bach, de quien se decía que estuvo durante mucho tiempo la promovió como su sucesora. Bach no utilizó su derecho a voto.

“Haré que todos ustedes se sientan muy, muy orgullosos y, con suerte, extremadamente seguros de la decisión que han tomado”, dijo Coventry en su discurso de aceptación. “Ahora tenemos trabajo por hacer juntos”, agregó.

Al caminar hacia el podio, fue felicitada y besada en ambas mejillas por Samaranch, quien era señalado como su rival más cercano en la votación. De hecho, el COI dio a conocer los cómputos finales de la votación y Coventry se impuso con casi la mitad de los sufragios: sumó 49, dejando atrás al español con 28 y a Coe con 8.

También en la contienda estaban otros tres presidentes de federaciones deportivas: Johan Eliasch, de esquí; David Lappartient, de ciclismo; y Morinari Watanabe, de gimnasia. También competía el príncipe Feisal al Hussein de Jordania.

Coventry reemplazará formalmente a su mentor Bach el 23 de junio — oficialmente el Día Olímpico — como la décima presidenta del COI en sus 131 años de historia. Bach alcanzó el máximo de 12 años en el cargo.

Los principales desafíos para Coventry serán guiar el movimiento olímpico en medio de diversas cuestiones políticas y deportivas hacia los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles, incluyendo mantener la diplomacia con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El COI de Coventry también necesitará encontrar un anfitrión para los Juegos Olímpicos de 2036, que podrían ir a India o al Oriente Medio.

Será la décima persona en ocupar la presidencia del COI desde que el organismo se constituyó en 1894.

Quién es Kirsty Coventry:

La ganadora de siete medallas olímpicas en natación Kirsty Coventry sera la primera mujer, la primera persona africana y la más joven en presidir el COI, por lo que la zimbabuense de solo 41 años escribe una triple página de la historia al convertirse en la dirigente deportiva más poderosa del planeta.

«Abriría para África, creo, muchas oportunidades para asumir diferentes roles de liderazgo. África está preparada», dijo Coventry en un encuentro con medios de prensa, dos meses antes de la elección en en Costa Navarino (Grecia).

«Estamos preparados para liderar. Somos capaces de liderar. Tengo el respaldo. Vamos a conseguirlo», decía.

Coventry presentó una de las siete candidaturas a presidir el COI, con un perfil que la diferenciaba especialmente del resto. Era el único de una persona africana, de una mujer, y además tiene 41 años, menos que cualquier otro de los aspirantes.

La dos veces campeona olímpica y siete veces medallista en el evento supremo organizado por el COI tiene experiencia como dirigente tras su paso por la Comisión de Deportistas y la Comisión Ejecutiva del COI.

Coventry fue además nombrada ministra de Juventud y Deportes de Zimbabue en 2019 y fue luego designada de nuevo en 2023 por el presidente Emmerson Mnangagwa, tras una elecciones en las que hubo denuncias por falta de limpieza.

«He aprendido muchas cosas siendo ministra. Me propuse cambiar muchas políticas en mi país y la forma en la que se hacen las cosas. Cada país tiene sus retos y sus problemas», dijo.

«Concretamente, en Zimbabue, las elecciones de 2023 fueron las primeras en más de veinte o treinta años en las que no hubo violencia. Es un paso en la dirección correcta», recordó.

Durante su carrera deportiva, Coventry tuvo que enfrentarse incluso a ciertos prejuicios por reivindicar su identidad africana a pesar de que siendo blanca y rubia muchos no le veían como representativa de la realidad del continente.

«Eso ha sido una cuestión que ya me plantearon cuando gané mis medallas en (los Juegos Olímpicos de Atenas en) 2004 y Zimbabue vivía una gran agitación. Alguien de la prensa me preguntó entonces si creía que el país se iba a alegrar de que una zimbabuense blanca hubiera ganado la primera medalla del país en 24 años», relató.

«Siendo sincera, me quedé helada cuando lo escuché porque yo me considero zimbabuense. Nací allí. Mi madre nació allí. Mi abuela nació allí», recordó.

Como lema de su campaña a la presidencia del COI, Coventry ha elegido «Ubuntu», un término de su continente que considera que contribuye al espíritu de comunidad, algo que quiere que prevalezca también en la familia olímpica.

En un momento complicado y de división en la geopolítica, Coventry espera ayudar al entendimiento mediante el deporte.