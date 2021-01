Koeman mantuvo en duda a Messi para la final de la Supercopa: “La última palabra la tendrá el jugador”

Compartir

Quedan pocas horas para que el FC Barcelona juegue su primera final en el ciclo de Ronald Koeman y, desafortunadamente para el DT neerlandés, no está asegurada la presencia de Lionel Messi. El astro argentino, que se ausentó en las semifinales de la Supercopa de España, quiere llegar sano a la definición de hoy (17:00 de la Argentina) ante el Athletic de Bilbao pero aún no hay certezas.

Sobre esta incertidumbre habló Koeman en la rueda de prensa previa el duelo que se jugará en el Estadio La Cartuja de Sevilla, mostrándose positivo y dejando la decisión definitiva en mano de La Pulga.

“Leo entrenó ayer individualmente y hoy (sábado) entrenará con el grupo. La última palabra siempre la tendrá el jugador porque él conoce su cuerpo. Habrá que esperar si tiene molestias o no el entrenamiento”, comentó el técnico azulgrana.

Lógicamente, Koeman reconoció que tiene “más opciones de ganar” con Messi disponible porque “es el número uno del mundo”. El estratega neerlandés reconoció que su Barça depende mucho del crack rosarino: “Con Leo el equipo es más fuerte futbolísticamente, sobre todo en la creatividad y la efectividad que a veces falta”.

Messi, que no jugó ante Real Sociedad por una lesión en la parte posterior del muslo izquierdo, participó del último entrenamiento con sus compañeros en La Cartuja, pero su presencia no se sabrá hasta horas antes del partido ante el Athletic.

De todas formas, el entrenador del Barcelona informó que su plantilla está bien en líneas generales, más allá de las dudas sobre su capitán. “El equipo está bien y contento por jugar la final, aunque tuvo un cansancio importante. Es una final y un título, servirá para demostrar que el equipo está en un buen camino. No es el título más importante, pero es un título”, confesó.

Al ser consultado sobre por cómo la afrontará una posible presión alta del Athletic, Koeman respondió que “si el Athletic presiona arriba” el Barcelona deberá hacer su “juego para dominar”. En esa línea, dijo que no cree que el partido de Liga jugado recientemente entre ambos sirva de referencia: “Cada partido es diferente, ellos lo habrán analizado para mejorar cosas igual que hemos hecho nosotros, deberemos hacer aún mejor partido que en San Mamés”.

